聖誕點燈募集毛毯文具 全台47所學校聯手送愛到敘利亞

2018年12月11日 09:00 中時 陳世宗

●學生製作「文具禮物包」前，各校老師及學生親手於筆記本中繪圖祝福，再將鉛筆、削鉛筆器及筆記本放入束口袋中，完成禮物包。（陳世宗攝）

●靜宜大學與全台共47所天主教學校，期盼敘利亞孩童健康平安長大，遠離挨餓和不安，擁有美好未來！（陳世宗攝）

●靜宜是天主教學校透過聖誕點燈儀式，讓代表光明與溫暖的「光｣照亮校園；也點亮每個人內心的心燈，讓社會充滿關愛、和諧、正義與喜樂。（陳世宗攝）

●靜宜大學聖誕點燈募集毛毯與文具，全台47所天主教學校聯手送愛到敘利亞！（陳世宗攝）

溫馨的聖誕佳節即將到來！靜宜大學與全台共47所天主教學校，透過「天主教學校週」聖誕點燈，點亮象徵基督之光的彩燈！共同為敘利亞難民募集購買5200條「520愛心毛毯」的資金，及1萬份由全台天主教小學、國中、高中職及大學生製作，內含鉛筆、削鉛筆器及親手繪圖筆記本的「文具禮物包」。將於12月中運到黎巴嫩「敘利亞難民營」，由當地貝魯特宗座代牧區主教統籌發放，讓台灣的愛照亮敘利亞，同時拓展學生的國際關懷視野！

靜宜大學「聖誕點燈」系列活動！由學生社團人聲樂團、火舞社、管樂社、西文系師生的西文聖誕歌曲演唱揭開序幕！校長唐傳義表示，靜宜是天主教學校透過聖誕點燈儀式，讓代表光明與溫暖的「光｣照亮校園，大家在耶穌永恆聖愛的恩寵下，幸福與喜樂；也點亮每個人內心的心燈，讓社會充滿關愛、和諧、正義與喜樂。

台灣民眾透過電視媒體等報導「敘利亞難民」新聞，心中可能浮現「敘利亞很遠」、「難民需要協助」的想法，卻感覺使不上力！今年全台47所天主教學校師生匯集力量，共同募集5200條愛心毛毯的資金；合力完成1萬份「文具禮物包」，將台灣人的愛心裝入40尺貨櫃運到黎巴嫩的「敘利亞難民營」，期望燃起希望火花！

學生製作「文具禮物包」前，各校老師會透過生命教育課程及相關影片、圖片，介紹敘利亞戰爭，讓學生建立清楚圖像，再親手於筆記本中繪圖祝福，最後將鉛筆、削鉛筆器及筆記本放入束口袋中，完成禮物包。

協助在筆記本中繪圖插畫的英文研究所一年級丁鈺嘉表示，希望正值學齡階段的敘利亞孩童，藉由圖畫和筆的世界，暫時拋下戰亂的憂慮、恐懼及悲痛；並透過「文具禮物包」，感受到來自台灣的祝福！期盼孩童健康平安長大，有機會接受教育、讀書及寫字，遠離挨餓和不安，擁有美好未來！

曉明女中國一乙班陳韋如說，謝謝靜宜大學提供機會，讓敘利亞的孩童知道，世界上還有很多人祝福他們。明誠中學普一三謝柔庭表示，參與活動很有意義，藉由大家力量，將物資送到敘利亞民眾手中，非常開心！

靜宜大學特別感謝善心人士捐贈1萬枝鉛筆；富勝紡織、利百代公司、和協生活，也以優惠價格提供環保毛毯、削鉛筆器及棉布束口袋等物資。還有台中教區主教公署、台灣明愛會、非營利組織EQUAL、黎巴嫩天主教會的貝魯特宗座代牧區César Essayan主教，及中賀海貿等企業協助，期待將愛心及物資順利傳遞遠方的敘利亞難民。

靜宜大學「聖誕系列活動」，師生為博幼基金會等孩童募集聖誕愛心禮物，將於15日在校門口大草坪，舉行「耶穌聖誕愛心馬槽市集」；24日於修院聖堂舉行聖誕子夜彌撒。師生也利用課餘時間至台中女子監獄、台中看守所、光田護理之家、敬德護理之家等機構聖誕報佳音，讓社會充滿關愛與喜樂。

(中時 )