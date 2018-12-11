柯綠為何分手？龍介仙：愛你的人傷你最深！

對於柯文哲和民進黨分手，謝龍介感嘆愛你的人傷你最深！（圖片取自Youtube）

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中時電子報
/整理報導
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民進黨在這次縣市長大敗之因，除了中央執政不力之外，外界還認為民進黨和台北市柯文哲的白綠分手也是主因。現在民進黨士氣低落，黨內人士紛紛自危，期望白綠可以再度合作，以保接下來的總統和立委選舉，不禁讓人感嘆，早知如此，何必當初。而國民黨台南市議員謝龍界感嘆，愛你的人傷你最深！

對於白綠分手，謝龍介於政論節目《關鍵時刻》上這樣表示，過去白綠愛得甜甜蜜蜜，今天要合作，就像湯圓在炒大麵，糾纏不清。白綠又要合作，又要糾纏不清，這叫偷雞不著蝕把米。為什麼（會變這樣）？就是因為選前民調，坦白說柯Ｐ是危險的，是輸的。輸是輸在誤差範圍內，這時有機可趁，當然要乾脆把他一舉殲滅。

謝龍介接著說，本想說這次會給他死，只要把柯文哲在此役一舉殲滅，他就無法參加2020總統大選。所以那時民進黨就認為，他們只要出招，柯文哲就穩死的！結果民進黨沒料到，柯文哲最後居然還贏二三千票！這下民進黨慘了，蔡英文也火燒眉毛，怎麼沒打死柯文哲，對民進黨而言，15個縣市輸沒有關係，唯獨柯文哲一定要讓他死，結果就只有柯文哲沒有落選！

謝龍介感嘆，所以說最愛你的人傷你最深呀！當這個人由愛轉恨時，就會知道怒髮衝冠、怒火燒進九重天呀！謝龍介的一番唱作俱佳的肺腑之言，讓現場與會來賓無不笑翻現場，趣味橫生。

(中時電子報)

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