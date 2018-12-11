搶救公主明日再戰！孟晚舟願3.46億交保 戴電子腳鐐

2018年12月11日 09:06 中時電子報 吳映璠

華為財務長孟晚舟加拿大時間10日上午10點進行第二回合保釋聆訊，據悉其夫劉曉棕願以溫哥華兩棟豪宅外加100萬元加幣，總價1,500萬加幣（折合新台幣約3.46億）換取孟晚舟保釋，另外交保期間孟也願戴上電子腳鐐、進行居家監控。不過周一的聽證會未有結果，預計當地時間11日上午10點再開庭。

孟晚舟10日進行第二回合保釋聆訊，庭上她的律師馬丁(David Martin）表示，若孟獲交保，願意由私人保全公司獅子門風險管理公司（Lions Gate Risk Management）進行居家監控。

據加拿大環球新聞（Global News）、星島日報報導，該公司執行長費勒（Scot Filer）表示將派遣一組保全人員進行監控，這些電子監控科技包括電子郵件、簡訊、影像監控，以及GPS定位監控，還說如果孟晚舟要參加的活動無法讓保全團隊監控到的話，會禁止讓她參與活動，此外孟晚舟還得每周提交下一周的行程規劃。

另一家私人保全公司復元科學公司（Recovery Science Corporation）也表示能讓孟晚舟戴上電子腳鐐，該公司過去曾監控超過500位獲交保對象，其中僅一人成功戴著電子腳鐐脫逃。

馬丁表示孟晚舟及劉曉棕將完全負擔交保後的居家監控開銷。

不過周一的保釋聆訊最終沒有得出結論，尤其法官仍質疑劉曉棕是否適合擔任孟晚舟的保釋擔保人，劉曉棕和孟晚舟都不是卑詩省居民，缺乏與加拿大的緊密聯繫。法庭將於當地時間11日上午10點舉行第三回合保釋聆訊。

(中時電子報)