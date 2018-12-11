搶救公主明日再戰！孟晚舟願3.46億交保 戴電子腳鐐

華為公主孟晚舟10日進行第二回合保釋聆訊，她願繳交3.46億台幣、進行居家監控、戴電子腳鐐等條件換取保釋。(圖／路透社）

友善列印
中時電子報

華為財務長孟晚舟加拿大時間10日上午10點進行第二回合保釋聆訊，據悉其夫劉曉棕願以溫哥華兩棟豪宅外加100萬元加幣，總價1,500萬加幣（折合新台幣約3.46億）換取孟晚舟保釋，另外交保期間孟也願戴上電子腳鐐、進行居家監控。不過周一的聽證會未有結果，預計當地時間11日上午10點再開庭。

孟晚舟10日進行第二回合保釋聆訊，庭上她的律師馬丁(David Martin）表示，若孟獲交保，願意由私人保全公司獅子門風險管理公司（Lions Gate Risk Management）進行居家監控。

據加拿大環球新聞（Global News）、星島日報報導，該公司執行長費勒（Scot Filer）表示將派遣一組保全人員進行監控，這些電子監控科技包括電子郵件、簡訊、影像監控，以及GPS定位監控，還說如果孟晚舟要參加的活動無法讓保全團隊監控到的話，會禁止讓她參與活動，此外孟晚舟還得每周提交下一周的行程規劃。

另一家私人保全公司復元科學公司（Recovery Science Corporation）也表示能讓孟晚舟戴上電子腳鐐，該公司過去曾監控超過500位獲交保對象，其中僅一人成功戴著電子腳鐐脫逃。

馬丁表示孟晚舟及劉曉棕將完全負擔交保後的居家監控開銷。

不過周一的保釋聆訊最終沒有得出結論，尤其法官仍質疑劉曉棕是否適合擔任孟晚舟的保釋擔保人，劉曉棕和孟晚舟都不是卑詩省居民，缺乏與加拿大的緊密聯繫。法庭將於當地時間11日上午10點舉行第三回合保釋聆訊。

(中時電子報)

文章來源：Huawei CFO Meng Wanzhou bail hearing hears plan for electronic monitoring

嫌隙加深 烏克蘭宣布中止與俄羅… 管好大！美伸「長臂」 管到孟晚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。