影》吳寶春赴陸投資認九二共識 柯P：兩岸需更多善意

吳寶春事件 柯P指兩岸需更多善意
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知名麵包師吳寶春因過往爭議言論遭大陸網友抵制，10日聲明表態支持九二共識，會為兩岸交流盡力。(圖／吳寶春提供)
台北市長柯文哲今天未安排公開行程，但上班途中被媒體堵訪，他提到白綠合作恐怕破局，無奈嘆說那就隨緣。圖為資料照。(中時資料照)

麵包師傅吳寶春到上海展店，但被大陸網友質疑過去疑曾發表台獨言論，吳昨天在臉書粉絲頁發布聲明，強調自己來自「中國台灣」，並說承認九二共識、兩岸一家親。該篇聲明遭台灣網友罵翻，台北市長柯文哲今則嘆說「可憐啊！」

柯文哲表示，兩岸關係不會好就是這樣，要有更多善意，常常有人要表態，有人就不爽，造成惡性循環，這要想一下怎麼解決。

實際上吳寶春從今年3月傳出赴陸展店，大陸網上抵制言論不時興起。理論上從2010年奪得法國世界麵包個人大師賽冠軍的吳寶春，到大陸開店理應受到歡迎。追溯原因主要來自於吳寶春曾對大陸市場有過爭議性發言。

回顧吳寶春在2016年被採訪時表示，近幾年獲世界各地投資者邀請到海外開店，包括大陸、香港和美國等市場。他說雖然有陸資願意捧著鈔票投資，但他認為大陸巿場雖然有13億，但全世界有70多億人，不會把眼光只看在大陸。這番言論被曲解為「寧願餓死也不來大陸賺一分錢」，引發大陸網友不滿。

而10日吳寶春聲明稿中也表示，對於近期「吳寶春台獨」消息，由於個人工作原因未能及時回應，造成一定誤解與困擾深表歉意。在這之前與團隊一直嚮往來大陸開店，強調打磨數年後帶著誠意前來。他更強調麵包師是一輩子認定的志業，希望接下來能把理解的最好氣味帶給大家。

(中時 )

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