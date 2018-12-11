花博工程安全經驗 啟動營造業聯合降災計畫

2018年12月11日 10:03 中時 盧金足

台中花博建設工程期間，市府訂定「台中大車站計畫暨花卉博覽會興建工程加強工安防災計畫」，實施高密度檢查、工安診斷及相互觀摩等，強化檢查、宣導及防災措施，讓花博工程在施工期間均順利完工，市府也與業者共同啟動「107-108年度台中市營造業高風險期間聯合降災計畫」，提升勞動安全。

市府勞工局長黃荷婷指出，職場安全與健康是市府施政重點，以「尊重生命、尊嚴勞動」為核心價值，並採宣導、輔導、檢查3合1達到減災目的，盼與業者攜手提升職場安全衛生水準，共同營造友善職場環境。

營造業「中區勞工安全衛生促進會」相關成員參與台中花博各項建設工程，提升安全衛生，施工期間無重大職災發生，市府勞工局特別頒獎表達感謝。

市府「營造業高風險期間聯合降災計畫」簽署儀式，在勞動部職業安全衛生署長鄒子廉見證下，由黃荷婷邀集勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心、經濟部加工出口區管理處台中分處及中港分處、中科管理局及營造業中區勞工安全衛生促進會，共同簽署並宣示共同合作，持續推動勞動環境降災。

參與簽署的單位將針對台中市的營造工地，加強實施勞動檢查、安排工地間相互觀摩、工安診斷輔導、並增加安全衛生宣導場次來提升營造業事業單位的自主安衛管理及危害辨識能力，降低施工風險為目標，強化人員安全衛生教育訓練，以防止職業災害發生，保障勞工朋友的健康與安全。

(中時 )