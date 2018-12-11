還在吵白綠合作？他列7大理由 恐促成另一可能性

2018年12月11日 09:34 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一選舉民進黨大敗，台北市長柯文哲以3000多票險勝對手丁守中，選後「白綠合作」的聲浪再起。對此，前國民黨立委孫大千列出七大理由，並表示國民黨不應該排除藍白之間「選擇性合作」的可能性。

白綠是否合作，相關議題引發關注。然而，柯文哲妻子陳佩琪日前發文，並表示有位柯黑一號議員，上遍各大政論節目，對柯的砲火比選前還猛，每晚的政論時間，總見他那一套說詞一而再，再而三地在螢幕放送，而且同一時段還會同時出現在好幾個頻道裡，「我聽了實在都快抓狂」。陳佩琪也曾問過柯是跟誰說要白綠合？還是選後有在媒體說要修補白綠關係？但柯說他沒跟人這樣說，不知道這套說詞是從何而來。陳佩琪直言，「選前被人痛毆，選後說別計較，咱們來合作？天底下哪有這種道理」。

對此，孫大千在臉書發文列出七大理由，並表示國民黨不應該排除藍白之間「選擇性合作」的可能性。包括一、國民黨和柯文哲之間，既無深仇，也沒大恨。彼此原本就是「競爭關係」，而不是「敵對關係」。民主政治中，選舉對手之間，並不一定要分個「你死我活」。二、國民黨不必「逢柯必反」，只要幫該幫的，罵該罵的。國民黨身為台北市議會的最大黨，和台北市政府之間，本來就應該存在著「既監督，又合作」的關係。三、支持丁守中，並不代表要消滅柯文哲。丁守中陣營在此次台北市長選舉過程中，有別於民進黨，一直保持著君子風度，從來沒有對柯文哲進行任何的人格毁滅式的攻擊。

孫大千還提及包括四、丁守中陣營所提出的驗票和選舉無效之訴，所針對的是選務機構，而不是柯文哲。五、國民黨和柯文哲之間，並不存在意識形態的鴻溝。至少不用像民進黨一樣，每天吵著愛不愛台灣的問題。六、國民黨與柯文哲合作的前提，應該要堅持，「以台北優先，對台北有利」。切勿像民進黨一樣，處處以選舉考量計算，事事由權利分贓出發。七、國民黨應該展現出新時代的胸襟和氣魄。所以，國民黨與柯文哲的合作，不必建立在2020選舉合作的條件之上。

(中時電子報)