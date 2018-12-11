殲31艦載型曝光 傳明年首飛5年內服役

2018年12月11日 09:47 中時電子報 楊幼蘭

殲-31

就在傳出FC-31「鶻鷹」，也就是俗稱的殲-31戰機已贏得解放軍海軍第4代艦載機的競標後，一架FC31艦載機模型最近在網路曝光，似乎證實了相關傳聞。

據新浪軍事報導，這組殲-31艦載機模型的照片，是網友近日在沈飛航空博覽園的一個角落拍到的。分析指出，這似乎還是早期的1.0版本，不過顯見模型的主翼和尾翼都能折疊，而這是艦載機最獨特的標誌。

另有分析指出，沈飛推出兩架全尺寸殲-31隱形技術驗證機已有一段時間，首飛超過5年，遠比日本心神成功，更接近殲-20原型機2001和2002。

因此明年可能看到的第一架艦載隱形原型機，可能類似殲-20 201X飛機的原型機，後續原型機將不會出現重大修改。如果能在2019年末首飛，那麼它可望在2023年末，或2024年初開始列裝，直到003航母開始服役。而以解放軍航空母艦的數量看來，意味著需要幾百架殲-31艦載機。

從模型看來，艦載殲-31除了機翼面積放大外，還採用了帶彈射掛鉤的雙前輪設計，而這也符合艦載機起降的需求。

儘管這架模型尾部並沒有看到著艦尾鉤，但有一個顯然是為了容納尾鉤的小型內置艙，令人眼前一亮。分析指出，由於4代艦載機需要保持隱形，因此必須將許多外露的設備內埋。而4代艦載機著艦時最重要的尾鉤若繼續外露，顯然會大大影響隱形性能。在將這關鍵裝置內藏機身，這點殲-31已經做到了。

不過，分析指出，在4代艦載機身上，影響隱形性能的不只是尾鉤，還有幾處面積更大的強烈反射源需要處理，那就是機翼的折疊縫隙。為了節省停放空間的需求，艦載機設計機翼普遍能折疊，殲-31和殲-15一樣，連尾翼也可以折疊。可是從模型上看，殲-31的可折疊機翼也和殲15一樣，沒有任何遮蓋，巨大的縫隙直接裸露在外，而這在4代艦載機身上將變得非常致命。

美國海軍F35C在處理機翼折疊縫隙時，採用了一塊可以活動的蓋板，折疊的時候打開，不折疊的時候則蓋上，以減少雷達波的反射。目前還不知道，殲-31能不能做到這點，但起碼在這次曝光的模型上並沒有看見。

此外，「鶻鷹」的艦載型主翼加尾翼，共有4道折疊縫隙需要處理，如果全要做成類似F35C那樣的活動蓋板，對飛機的重量控制也形成極大的考驗，不如直接取消尾翼的折疊設計。分析指出，未來解放軍的電磁彈射航母空間比遼寧艦大多了，似乎沒必要為了節省一點空間，而付出更大的代價。

另一方面，分析認為，如果解放軍最終確實選擇殲-31作為第5代艦載戰機的基礎，那縱使它是臨時的，也必須有某種令人滿意的引擎解決方案。如果仍依賴RD-93，甚至國產WS-13，很難成為真正的第5代機，除非傳說中WS-19的研發已獲得重大進展。

(中時電子報)