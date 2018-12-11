二張圖秀34年紀念酒 老司機暴動：我愛蔣經國

網友在《爆廢公社》上分享該二張圖，一張是故總統蔣經國當選第七屆總統紀念酒，一張是前任總統李登輝當選第七屆副總統紀念酒，並問大家「我爸的酒不知道能不能喝?」。翻攝《爆廢公社》

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看到陳年老酒你的反應是什麼?有網友分享二張圖，為蔣經國、李登輝當選第七屆正副總統紀念酒，並問大家，「我爸的酒不知道能不能喝?」文章一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「右邊那瓶保存好」、「我愛蔣經國」、「經國先生的要保存好」還有網友說，「千萬別丟，這種酒價值好幾千」。

原po在《爆廢公社》上分享二張圖，一張是故總統蔣經國當選第七屆總統紀念酒，一張是前任總統李登輝當選第七屆副總統紀念酒，並問大家「我爸的酒不知道能不能喝?」。

根據維基百科顯示，中華民國第七屆正副總統選舉，是於1984年3月舉行，選舉結果，時任總統蔣經國連任，時任台灣省主席李登輝當選副總統。該紀念酒迄今已存放34年之久。

文章一出，立刻引起網友熱議，有網友說，「左邊嚴家淦?」立刻被網友糾正是「李登輝」、「阿輝伯」也有網友說，「喝」、「右邊那瓶保存好」、「左邊的可以丟了」、「放太久過期」、「經國先生的要保存好」、「我愛蔣經國」、「除了蔣經國先生，其他的總統皆不稱職」。

還有網友說，「千萬別丟，這種酒價值，好幾千」、「保值呀！幾萬應該有，我爸一罐三角樣式的高粱酒價值7萬，前提要保存完整外觀還有密封蓋子都不能有破損價值才高，另外一點酒是沒有保存期限除了啤酒還有酒精濃度低的水果酒」。

另有網友說，「中華民國第七任總統 1984年5月20日就任，才30幾年的陳高，過期？別說笑了」、「這明明就是同一罐，只是一個正面一個反面，你們還在看不懂」。

文章來源：爆廢公社

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