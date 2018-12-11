影》別被價錢騙了！去市場絕對不能買的6種魚產

2018年12月11日 10:09 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導、 蔡孟哲 / 影音編輯 / 綜合報導、/ 影音編輯

上市場買魚，如何挑選新鮮的魚是一門學問，相對於脂肪及膽固醇純較高的紅肉，雖然魚產被視為較為健康白肉，不過研究指出，隨著人類製造的污染和人工養殖漁業的發展，越來越多的海鮮可能暗藏健康危機，不少魚類體內的汞含量，吃下肚恐怕比水銀還毒！

海鮮類食物是人們攝取DHA、Omega3脂肪酸等營養的重要來源，但根據美國健康媒體《OrganicLife》報導，不少魚類因為食物鏈的關係，體內藏著人類製造的毒素和污染，某些養殖或進口海鮮，儘管價格較為便宜，但專家建議，上市場買魚時要特別注意下列6種魚產：

1.鯊魚

鯊魚以水母等魚類為食，是海中食物鏈的頂端，也是海洋魚類中含汞量最高的一種魚，建議以比目魚、鯖魚代替。

2.大西洋鮪魚

根據紐約時報指出，大西洋的藍鰭鮪魚是所有鮪魚中含汞量最高的，建議改買長鰭鮪魚或野生補獲的鮭魚，才不會吃進過多的汞。

3.養殖鮭魚

養殖的鮭魚恐有抗生素、漁場污染、寄生蟲或基改的潛在風險，建議先問清來源再選購。

4.進口蝦

進口的養殖蝦最大問題在於養殖過程中可能使用大量抗生素，以及化學物質殘留物和大腸桿菌等問題，建議多購買國產海鮮。

5.進口鲶魚

尤其是越南進口的鲶魚，恐含有大量的抗生素，建議盡可能選購非進口的鲶魚。

6.鰻魚

許多滋補料理都會使用鰻魚，但根據報導，美洲進口的黃色、銀色鰻魚，體內有多氯聯苯和高度的汞污染，吃多恐致癌，應避免選購。

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(中時電子報)