MLB》洋基放棄哈波 是因誤簽了怪力男？

2018年12月11日 10:12 中時電子報 盧品青

哈波(Bryce Harper)穿上條紋衣的希望愈來愈小了，根據紐約記者霍奇(Bryan Hoch)的打探，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)表示他們已經有6位外野手，不需要再花大錢買哈波。雖然哈波透過經紀人宣傳他可以改守一壘，但被凱許曼斥為「不切實際」。

其實這只是藉口，哈波明明是洋基最渴望的強力左打，所謂的「6位外野手」也是把替補的全算上去才有。凱許曼拒絕的真正理由，《紐約郵報》宣稱他們看出來了，那就是洋基實在不想再被套牢了。

洋基去年終於結清A-Rod的10年合約，球團洋溢著一股「從監獄被假釋」的清新感覺，沒想到他們又受不住誘惑，砸錢從馬林魚買來MVP史坦頓(Giancarlo Stanton)，除了表現不如預期，老史的大肥約還持續到2027年！彷彿才走出了州立監獄，馬上又進了聯邦監獄。

哈波的胃口比史坦頓還大，4億美元、10至13年的超高價碼，這恐怕是老老闆在世的邪惡洋基才有可能吃得下。比如說之前一直向洋基拋媚眼的左投柯賓(Patrick Corbin)，根據霍奇的轉述，凱許曼一聽到柯賓是「6年起跳」就立刻打退堂鼓了，甚至連價錢都懶得問。

傳言洋基沒有完全放棄游擊手馬恰多(Manny Machado)，凱許曼說他還是願意簽A咖，只是他「出手必須更謹慎」。好消息是洋基一直想要出清的先發投手葛瑞(Sonny Gray)，已有11支球隊開口詢價。

(中時電子報)