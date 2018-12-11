NBA》兩度錯過搭檔浪花兄弟 詹姆斯心中有何感？

錯過兩次與柯瑞、克雷湯普生「浪花兄弟」搭檔，詹姆斯的心中不知做何感想？(美聯社資料照)

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中時電子報

能否想像聯盟第一人詹姆斯與最會投射三分球的史提芬柯瑞、克雷湯普生這組浪花兄弟搭檔的場景呢？倘若成真的話，或許每場比賽都會吸引爆滿的球迷進場觀賞吧！可惜，詹姆斯錯過了兩次和浪花兄弟聯手機會，未來只有在明星賽西區明星隊能看到了。

詹姆斯主宰球場的能力堪稱當今第一人，柯瑞和湯普生的三分球火炮更是讓對手聞風喪膽。2014年熱火在總決賽不敵馬刺之後，詹姆斯、韋德與波許都成為自由球員，當時勇士還沒竄起，手中握有龐大薪資空間，有足夠的能力延攬詹姆斯，但詹姆斯最終選擇重回騎士懷抱。根據詹姆斯後來的個人紀錄片，當時他的選擇是續留熱火或是回到克里夫蘭，從未考慮過勇士。

錯過第一次機會的詹姆斯，2016年總決賽擊敗勇士，實現為老東家摘冠諾言之後再次重獲自由之身，當時由於團隊薪資暴漲，勇士多了3000萬美元的薪資空間，重現招攬詹姆斯的希望，但詹姆斯沒有給其他球隊任何機會，二話不說地就與騎士完成續約。

詹姆斯雖然隨後又帶領騎士連續兩季闖進總決賽，可惜都敗在浪花兄弟以及杜蘭特聯手的勇士手下，心中不知做何感想。

如今，柯瑞已和勇士簽下5年合約，詹姆斯也遠走他鄉來到洛杉磯披上湖人戰袍，兩人想要攜手合作的可能性已微乎其微，但克雷湯普生與勇士的合約即將在明年夏天結束，外界認為湯普生有極大的可能性加盟湖人，成為詹姆斯的麾下大將，不過，少了柯瑞的絕妙三分球，總是美中不足啊！

(中時電子報)

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