抗議設置龍崎掩埋場遭送辦 「最強里長」不起訴

抗議設置龍崎掩埋場遭送辦，有「地表最強里長」的陳永和獲不起訴（曹婷婷翻攝）

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被稱為「地表最強里長」的台南市龍崎區牛埔里里長陳永和，為反對政府在台南市龍崎區設置廢棄物掩埋場，今年3月與台南市教育產業工會祕書長許又仁率同里長前往民進黨中央黨部陳情，卻被警方依涉犯集會遊行法送辦；台北地檢署認為警方已為陳情民眾劃架陳抗區域，陳情民眾在區域內陳抗，並沒有妨害公眾秩序及安全，集遊法罪證不足，今早將陳永和、許又仁2人不起訴。

陳永和因長期關心龍崎廢物掩埋場，多次向政府陳情，他今年以350萬元參選台南市長，最後雖不敵藍綠夾擊、落敗，拿下11多萬票的第3高票，被稱為『地表最強里長』。

陳永和、許又仁2人，為反對政府在台南市龍崎區設置廢棄物掩埋場，今年3月號召鄉親北上台北前往經濟部工業局、民進黨中央黨部陳情，事後被警方依涉犯集會遊行法送辦。

台北地檢署今年7月傳喚陳、許2人調查，2人在民間團體陪同下召開記者會，堅決反對於龍崎區設置廢棄物掩埋場，並呼籲政府應廢除集遊惡法。

陳永和重申，龍崎區的白堊岩泥地形，是世界上少有的美景，只有在義大利、中亞和台灣才有，又以台灣的最為壯觀；此外，該區位於二仁溪上方，政府為了替污染性事業設置掩埋場，卻犧牲台南的土地和水資源。

許又仁說，3月前往民進黨中央黨部陳情的民眾都是7、80歲的長者，只是溫和的表達反對設置廢棄物掩埋場的訴求，但警方卻將民進黨中央黨部設為「安全維護區」，當場驅趕百餘名長者離開，這是解嚴後絕無僅有的事。

陳永和說，民進黨在野時，一直強調集會遊行法是惡法，一定要廢除，執政後卻不廢除集遊法，卻又用來迫害人民集會遊行的權利，呼籲民進黨政府應懸崖勒馬。

(中時 )

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