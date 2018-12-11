保全告「媽媽級熟女」性侵 被自己老爸打臉

保全告「媽媽級熟女」性侵 被自己老爸打臉。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

北部地區一名擔任保全的謝姓男子，不滿熟識的「媽媽級熟女」高姓女子向他討回借用車輛，意想天開誣告高女性侵他3次。高女挨告妨害性自主部份獲不起訴，謝男反因誣告吃上官司，還被自己老爸「打臉」說詞不符常情，被士林地院刑7月徒刑。

判決書指出，高姓女子因為要求謝男返還借用車輛及維修費用，引發謝男不滿，謝男2016年8月控告高女妨害性自主。謝男供稱，高女自2015年起，先後分別在遊憩區寢室、車上及男廁，強行脫下他的褲子性侵3次，案經士林地檢署偵查，檢方予以高女不起訴處分。

高女證稱，她與謝男並非男女朋友關係，也沒有跟他發生過任何性行為，高女說，謝男只大她兒子1歲，「從頭到尾都把謝男當作是我的兒子」，未料2015年起，高女因為還車糾紛與謝男關係轉趨惡劣，還莫名其妙挨告。謝男則一口咬定高女違反他意願，強迫與他發生性行為。

法官發現，高女與謝男情同母子，高女曾送機車給謝男使用，甚至在他車禍骨折親自到謝男工作地點為他送餐，另外謝母告別式時，高女也前去慰問。法官勘驗高女與謝男LINE對話紀錄，發現2人語氣熱絡，看似感情相當不錯，與一般性侵被害人常情不符。

另外謝父供稱，謝男從小有任何委屈都會跟父親說，但對於被高女欺負卻隻字未提，法官因此不採信謝男說法，認為他挾有私怨誣告高女妨害性自主，依誣告罪，判處謝男有期徒刑7月。全案可上訴。

(中時電子報)

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