《時來運轉》單場暨場中投注 NBA勇士四王鬥暴龍

2018年12月11日 10:27 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(12月11日~12月18日)

1.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注

本週賽事精彩不僅有暴龍與勇士的對決，還有火箭對上湖人。先來說說暴龍與勇士近況，暴龍才剛慘遭公鹿希臘怪傑雙19二度屠龍，吞下本季第2次連敗，而勇士在格林歸隊4星合體下，是否能逆轉勝，讓我們拭目以待；另外一組精彩對決的火箭與湖人，火箭近期氣勢低迷，雖然有「大鬍子」哈登（James Harden）在對戰獨行俠時攻下全場最高的35分，但關鍵時刻沒能好好發揮火箭引以為傲的三分球，讓火箭吞下三連敗，重振旗鼓的湖人週日在詹皇與庫茲馬聯手之下射垮灰熊近況不錯，本週12/14(五)火箭對上湖人是否能旗開得勝，美國職籃的球迷，請記得鎖定本週精彩賽事!

2.「足球」：提供32場單場或場中投注

(1.)東南亞錦標賽:決賽之戰，越南對決馬來西亞，2008年的冠軍越南隊，第三次進入決賽，在今年小組賽主場曾以2:0制伏大馬，是否能把握優勢，打敗4次進入決賽的大馬，讓我們拭目以待東南亞足球的新王者!

(2.)歐冠足球:熱門賽事場場精彩，首先12/12(三)巴薩隆納對上熱刺，對手巴薩已穩拿16強門票提前晉級，熱刺面臨生死之戰，有著非贏不可的壓力，熱刺迎來開賽以來的最大考驗，不可不看!同天，拿坡里對上利物浦，去年挺進歐冠決賽的利物浦，今年5場只有6分積分，爭奪16強一席之位岌岌可危，輸不得的一戰對上領先的拿坡里，情況緊張!

12/13(四)拜仁慕尼黑與阿賈克斯，兩隊史上交戰過8場，阿賈克斯爭強分組第一榮耀；同天奧林匹克里昂對決頓涅茨特礦工，生死之賽末輪搶出線，誰能勝出精彩可看!

(3.)世俱盃:各洲冠軍王者對決，12/12(三)由東道主國家聯賽冠軍阿爾艾恩，對上大洋洲冠軍威靈頓，勝出者將對上非洲冠軍的突尼斯希望；12/15(六)由亞洲冠軍的鹿島鹿角首戰對決中北美洲冠軍的瓜達拉哈拉；兩場賽事獲得勝利的隊伍進入準決賽，將和已蟬聯2年冠軍的皇馬隊，以及南美冠軍河床交鋒，誰能會師決賽，精彩賽事不容錯過!

(4.)英超足球: 英超「爭四」愈演愈烈，12/17(一)英超榜首利物浦對上近期慘兮兮的曼聯，曼聯的後防「脫線」問題尚待解決外，團隊也需趕快重整士氣團結起來，才可能重回爭四之列；反觀目前暫居領頭羊位置的利物浦，後衛戈麥斯（Joe Gomez）因傷退場估計將缺陣6週，是否仍能穩住堅固防線保持領先，不容錯過!切爾西12/8主場對上曼城以2：0摘下「藍月亮」，一改傳統打法，重兵駐守後場，以防守為主的反擊下擴大領先優勢，一舉終結曼城，12/16(日)對上穩中求勝的布萊頓，切爾西應該大有可為!喜歡足球的朋友，不要錯過了!

3.「國家冰球」：提供5場單場或場中投注

本週五的國家冰球星辰對上鯊魚再度上演!12/8(六)才剛交手完的兩隊，星辰新任教頭蒙哥馬利對上老東家鯊魚隊，拿下漂亮的一勝，蒙哥馬利用防守改變球隊體質，有效提升防守率，讓星辰閃耀聯盟排行；反觀得分大將因傷缺陣的鯊魚隊，在星辰本季防守強勢又缺進攻球星帶領之下，是否能在主場扳回一城，喜歡冰球的朋友，敬請關注。

(中時電子報)