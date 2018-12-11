蔡英文二度「迴廊談話」 網友：說廢話記者會

2018年12月11日 10:30 中時電子報 邱珮畇 、中時 郭吉銓 、中時

總統蔡英文再仿白宮二度「迴廊談話」

總統蔡英文剛剛舉辦第二次「迴廊談話」，特別為機車加裝ABS惹民怨做說明。她一開口時說，今天比上次慎重，今天後面有兩面國旗，上次只有一面國旗。但網友聽完直播後卻評論「說廢話記者會」。蔡英文針對吳寶春事件，也說這件事情很嚴重，希望中國把政治前提拿開，讓兩岸健康交流。

總統蔡英文剛剛舉辦第二次「迴廊談話」，特別為機車加裝ABS惹民怨做說明。記者詢問吳寶春事件，蔡英文說，這件事情很嚴重，倒也不是苛責吳寶春本人，他反應我們所面臨的現象。中國以政治來扭曲經濟或貿易活動，確實是每一天都存在，也是全世界都存在。

蔡英文說，我們一次又一次看到有人在脅迫下，說出幾乎是標準化的說詞。相信大家都看得懂，這種做法相信台灣人不會接受，世界上的人也不會接受。這種無所不在的威脅，也是兩岸關係倒退的原因。希望中國把政治前提拿開，讓兩岸健康交流。

記者詢問「白綠合作」一事，成功連任的台北市長柯文哲，傳出有機會在本周與總統蔡英文面談。蔡英文回答，這一次的見面就是報告國家建設，跟地方建設、地方施政。雙方怎麼相互合作， 相互協助?希望中央的方案可以成功實施，地方施政也可以順利進行。

蔡英文說，這次見面就是總統跟市長的見面，我既不是黨主席，他也不是任何勢力代表人，回歸我們各自扮演角色。

記者請蔡英文想像一個字來形容2019，蔡英文說，讓人民各自想像，對執政者來說最大心願就是把人民經濟照顧好，把人民福利照顧好。

網友看完記者會直播留言「無趣至極」、「 好空洞有說跟沒說一樣」、「為了2020！真的拼了！一直出來露臉念稿！」

(中時電子報)