曾毀容搶名醫妻 精障男出獄再隨機強盜被起訴

2018年12月11日 10:45 中時 陳志賢

58歲胡姓男子4年前在北市永康商圈持刀行搶名醫彭瑞鵬妻子林瑞瑩，未料，刑期出獄僅1星期，胡上月25日又在大安區永康街隨機搶劫來台研修的38歲馬來西亞籍張姓女子，並持刀劃傷張女左臉3刀被捕遭羈押，台北地檢署調查，胡嫌雖具有精神疾病，但與他強盜犯罪無罪，因罪證明確，羈押不到1個月，今早依強盜等罪嫌起訴胡嫌。

法界人士說，若胡嫌再因涉持刀搶劫張女一案，被依強盜罪被判處5年以上有期徒刑確定，依法胡嫌適用「三振法案」假釋規定，將不得假釋，必須要服刑期滿才能再出監。

58歲的胡嫌前科累累，他曾在28年前於北市延平北路附近持剪刀隨機行凶，見人就刺，1小時內刺傷10名小學生和婦人，最年幼的傷者只有7歲，傷勢最重的徐姓婦人險被刺瞎。2002年胡又犯下1起強盜案，2006年出獄後又到西昌街超商偷香菸，被店員發現後攻擊對方逃跑。

2014年1月8日，胡在永康街商圈隨機行搶，尾隨從華南銀行信義分行走出且手提大包包的林瑞瑩，趁林婦走到巷弄，持摺疊刀猛刺行搶，造成林婦幾乎毀容，震驚社會。

當時警方根據監視器畫面，循線逮捕胡嫌到案，2015年8月，胡嫌被加重強盜罪判刑5年確定，入監服刑，在關了4年多，1周前才刑滿出獄，又因缺錢花用，再度挑選永康商圈持刀行搶，本月25日，胡尾隨張女，趁其不備從後方攻擊，並對左臉頰猛劃3刀，其中左臉頰刀傷深達1公分。

胡嫌逞凶後逃亡信義路巷弄，被見義勇為民眾，一路尾隨報警前往逮人，他落網後坦承缺錢花用犯案，在警局不時冷笑或是沉默，大安警分局偵訊後依強盜、傷害等罪嫌送辦，檢方以胡涉犯強盜重罪，且有逃亡及再犯之虞，向法院聲押獲准迄今。

(中時 )