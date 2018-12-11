影》騎錯Ubike等於自殘！他一招秒解完美椅墊位置

2018年12月11日 10:42 中時電子報 戴安瑋

網紅「三個字SunGuts」製作影片，教大家如何正確騎Ubike。翻攝網路溫度計

網紅「三個字SunGuts」製作影片，教大家如何正確騎Ubike。引用YouTube

Ubike很方便，很多人愛騎，但網紅「三個字SunGuts」表示，很多人騎時會覺得「怪怪的」，而且騎久了感到吃力，其實問題出在Ubike坐墊上，「坐墊高度過低，不只會費力，還傷膝蓋」，建議腳踏車椅墊高度應調整至「腳在踩踏時，膝蓋會微彎25～30度」的位置，讓自己騎得輕鬆又健身。

網紅「三個字SunGuts」製作影片，教大家如何正確騎Ubike。他表示，他家附近馬路狀況不好，上次騎Ubike差點摔死，並說，很多人會Ubike郊遊或上下班，但騎時有人以為停踩（車子停止）時，腳要放平才安全，而將坐墊調低，但騎久了，就會感到吃力，膝蓋還可能受損。

他建議腳踏車椅墊高度應調整至「腳在踩踏時，膝蓋會微彎25～30度」的位置，若調整到這個位置，騎時明顯會感到膝蓋壓力減少很多，比較好施力。不過，在停車或等紅綠燈時須墊 腳尖或直接站下來，會比較麻煩一點。

怎麼調整呢？他說，很簡單，只要將任一腳「腳後跟」踩在踏板上，膝蓋伸直，屁股所在位置即是你最佳的坐墊高度！不過他同時提醒，踩踏時要用前腳掌，不是腳後跟哦；用前腳掌踩踏板才能讓小腿肌有效出力。

快看他的教學影片，會覺得長知識，而且確實有許多網友在調整坐墊高度後，直呼輕鬆不少。

(中時電子報)