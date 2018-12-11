台鐵成立營運安全處 盼再無重大事故發生

台鐵為提升安全管理，今日正式成立「營運安全處」。（李宜秦攝）

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台鐵為提升安全管理，今日正式成立「營運安全處」。（李宜秦攝）

台鐵為提升安全管理，今日正式成立「營運安全處」，除設有調查、預防、考核、災防四科外，也聘請外部委員組成「行車事故審議小組」，運安處獨立於運工機電四大處外，未來台鐵若發生事故，將由其配合鐵道局，與將成立的運安會協助調查。台鐵局長張政源表示，「絕對有信心不再發生重大事故，台鐵會提供民眾一條安全回家的路」。

營運安全處是由原有的行車保安委員會提升層級後成立，全處擴編至36人，包括調查、預防、考核、災防四大專任單位，另有諮詢委員、行車事故審議小組兼職單位。此外內含安全管理委員會，每月開會1次，成員除台鐵7名內部委員，再聘5名外部委員，包括鐵道局1人、運研所1人、學者3人。

張政源表示，今日是台鐵改革的重要里程碑，運安處將以預防為主，並且與運研所合作，引進安全管理系統（SMS），預計明年4月就可開始執行。運安處處長陳仕其指出，SMS在歐美等國都推行已久，國內飛安會也有引進，目前運研所已初步擬出12項的安全系統，未來將滾動檢討，期望能有效減少事故發生。

張政源說，運安處會配合將成立的運安會與鐵道局，重大事故的責任與原因釐清等由運安會調查，鐵道局則是二級的監理單位，運安處則是第三集的調查單位，負責搜集事故的基礎資料等，希望透過完整的安全網，建立最佳制度。

張政源表示，運安處提升層級，從兼任單位改成獨立運作的專任單位，期望同仁可以落實安全管理，並承諾「絕對有信心不再發生重大事故，台鐵要提供民眾一條安全回家的路」。

(中時 )

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