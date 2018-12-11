城旭遠新書《不會吧，是我腦洞嗎？》 張韶涵、阿喜推薦

2018年12月11日 12:27 中時 潘鈺楨

城旭遠（左）曾幫阿喜寫歌詞。（帕斯頓出版提供）

《不會吧，是我腦洞嗎？》。（帕斯頓出版提供）

作家城旭遠不但是位行銷企劃高手，也是姊妹淘、T談談、康健雜誌、1111婚戀網等網路媒體的專欄作家，擅長書寫兩性議題，每週固定的專欄發表讓他獲得許多粉絲支持。同時他也參與歌詞創作，曾為女神阿喜譜寫三立偶像劇主題曲歌詞「我的愛情不平凡」，目前是華研音樂的簽約作詞人。在經營多年的兩性專欄之後，推出個人的第一本長篇小說《不會吧，是我腦洞嗎？》雖然是個大膽冒險的決定，卻也讓他獲得更多的迴響。

新書《不會吧，是我腦洞嗎？》獲得諸多名人推薦，包括張韶涵、黃子佼、阿喜、JR紀言愷、田定豐、音樂人張簡君偉，以及暢銷作家P’s等等的聯名推薦。張韶涵不但用自己的歌「淋雨一直走」給予城旭遠的夢想極大的鼓勵，她更用擬人化的口吻，把書中主角小球當成自己的朋友，在推薦序中打趣的說：「小球啊~~下雨的時候記得把頭上的洞摀好，不要讓雨水滲進去囉！」阿喜甚至自承她和書中主角小球有著相似的個性。

城旭遠表示，透過朋友邀約讓這些名人看了自己的新書文稿，大家願意給他這麼大的鼓勵讓他又驚又喜。他笑說，其實之前幫阿喜創作歌詞「我的愛情不平凡」的時候，曾經帶著蚵仔麵線和珍珠奶茶去錄音室探班，剛好那時候，阿喜唱到卡關，只好停下來先飽餐一頓，沒想到吃了蚵仔麵線和珍珠奶茶之後的阿喜，在錄音室中進步神速。他因為更多的相處，對歌手更加了解，也持續地為阿喜創作新歌「遇見你」。

新書《不會吧，是我腦洞嗎？》出版之後衝上博客來新書排行榜前五名。新書採用「腦洞」這個時下年輕人流行的字眼，書中的女主角小球就是這樣的呆萌女孩，她從來沒談過一場真正的戀愛，從學生時代開始經歷好幾次的單戀，結局都是無疾而終。畢業走入職場的她，擁有了獨立的生活、能養活自己的工作，還有兩個如姊姊般照顧她的室友，就差談一場有滋有味的戀愛！每一次新的遇見，天真爛漫的小球都奮不顧身，期待有個好男人能為她佇留。不明白的人可能覺得小球就是個「花癡女」，又因為太過單純而被說是「腦洞女」。但其實她有著堅毅無比的內心，執著是她改不掉的頑固。

城旭遠新書《不會吧，是我腦洞嗎？》誠品、博客來、墊腳石、7-11超商及各書局現正販售中。

(中時 )