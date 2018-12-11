吳寶春赴陸投資認九二共識惹議 王淺秋：政治放一邊 努力拚經濟

2018年12月11日 10:50 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

「九二共識」言論發酵？吳寶春找準高雄市長韓國瑜救援，預計下午1點召開記者會。而在記者會之前，準高雄市新聞局長王淺秋先代表說明韓國瑜立場就是支持一位屏東出身的子弟，也是高雄的商家，好不容易發光發熱，拚到現在的地位，我們要好好珍惜吳寶春，這位台灣之光。更期望政治放一邊，努力拚經濟！

王淺秋於記者會上表示，吳寶春是屏東的子弟，同時也是高雄的商家。韓國瑜在選前就已經清楚地表白，選後大家就把政治放一邊，大家一起來拚經濟，而吳寶春是屏東的鄉下孩子，今天可以拚到今天的地位，其實很不容易，我們要好好珍惜吳寶春。

王淺秋再表示，就職典禮就有打算邀請吳寶春，因為台灣能個出個吳寶春，真的非常不容易，這是經過非常多的努力，才有今天。而就職典禮就是邀請百工百業，各行各業的代表，吳寶春是台灣之光，因此希望邀請他一起來帶動高雄經濟和高雄的美食文化。

有媒體問到韓國瑜和吳寶春召開記者會，提到九二共識會不會挑動敏感的政治議題，王淺秋對此表示，他們期望吳寶春事件可以簡單和單純化，就是拚經濟這件事是很確定的，政治既然放一邊，就是要支持本地的商家。就是簡單的支持一位好不容易發光發熱的屏東子弟，我們就是要支持這樣的職人精神。

(中時電子報)