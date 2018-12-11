管好大！美伸「長臂」 管到孟晚舟

2018年12月11日 10:49 中時電子報 吳映璠

華為財務長孟晚舟1日遭加拿大警方逮捕，拘禁至今，加國理由是孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗制裁令，美國也設法將孟引渡至美受審。不過何以美國能對加拿大的外籍人士要求扣留甚至尋求引渡，這當中的關係全繫在美國司法中的長臂管轄權，以及美、加之間的司法協助協定。

何謂長臂管轄權（Long-arm jurisdiction）？它是美國民事訴訟中的一個概念，如果被告不住在法院管轄地，只要被告與該地區有最低限度聯繫，該地區法院就能對被告發出傳票。

根據美國華文媒體《看中國》及新浪網報導，長臂管轄權概念的出現最早可追溯至1945年國際鞋業公司控訴華盛頓一案，自此之後聯邦最高法院做出一系列最低聯繫標準，只要被告在該地區出現連續性、系統性商業活動，就能受到該地法院管轄，常見案例包括侵權行為等。

不限於美國境內，長臂管轄權概念甚至延伸至境外，1997年美國實施《反托拉斯法國際實施指南》，當中更規範「外國交易如會對美國商業產生重大及可預見後果，不論發生在何地，均受美國法院管轄。」也就是不論發生在任何國家，如不利於美國，美國法院就能實施長臂管轄權。

此外，美國與加拿大簽有引渡協議，一旦美檢方向司法部下轄國際事務辦公室（OIA）提出引渡要求，加國就有義務配合OIA，加國法院必須裁決是否有足夠證據支持引渡要求，最後由加國司法部下達最終命令。而目前美國與100多個國家簽有引渡協議。

新浪網評論，長臂管轄原則已成為美國維護自身最大利益的手段，「美國利用其在政治、經濟、意識形態領域強大的實力，逐漸將這一管轄擴展到合同（合約）、侵權、商業經營、金融、投資、家庭關係、反腐敗、反壟斷、網路等不同領域，並呈現進一步擴大使用範圍的趨勢。」

英國政治評論員佛地（Tom Fowdy，譯音）投書《中國環球電視新聞網》表示，此次加拿大逮捕孟晚舟一案就是「華府單方面制裁」，「法律充其量是美國外交政策的延伸」，「選擇性地、不一致地、機會主義式地」制裁別人。

他指出在美國仍對北韓實施經濟制裁的情況下，今年初華府竟許可南韓直飛平壤進行協商，不過後續當首爾欲與平壤進行經濟交流時，華府卻威脅祭出手段，顯示美方在實施制裁時沒有一定標準。

(中時電子報)