蘇巧慧轟新北接受華為贊助 網友問：桃園找抖音你知道嗎？

2018年12月11日 10:51 中時電子報 邱珮畇

蘇巧慧臉書貼文。（譚宇哲翻攝）

民進黨立委蘇巧慧。（圖／本報資料照，劉宗龍攝）

大陸科技大廠「華為」財務長孟晚舟日前在加拿大被捕，民進黨立法委員蘇巧慧9日在臉書質疑，新北耶誕城出現「華為」的logo，有資安危機，重大國安疑慮，已不是「荒謬」二字可以形容。網友連日砲轟蘇巧慧還在搞意識形態，2020要讓她下架，更問她知不知道鄭文燦執政的桃園在舉辦大陸知名APP「抖音」創意競賽?

新北市板橋的歡樂耶誕城舉辦多年，一直都是吸引全台各地觀光客體驗聖誕節的好去處之一，但近日卻被民進黨立委蘇巧慧質疑，新北耶誕城出現「華為」的logo，有資安危機，重大國安疑慮，已不是「荒謬」二字可以形容。

網友連日砲轟蘇巧慧，就連她再發新文都不放過，許多人都留言「感謝委員，我現在不討厭民進黨了，我想消滅民進黨!」臉書粉絲頁「白色正義聯盟」也說，如果華為贊助耶誕城有疑慮，要不乾脆禁止三通算了?

「白色正義聯盟」發文表示，「核食禁止，柯文哲說乾脆禁止到日本旅遊，那我們要不要乾脆禁止到大陸，禁止兩岸通訊。全世界都在拚經濟，只有台灣在拚兩岸對立!幫華為做處理器的台積電，高階手機鏡頭的大立光，通訊晶片的聯發科，要不要一併封殺，民進黨意識形態要玩多久?2020立委讓蘇巧慧下架!

不少網友也問蘇巧慧，「鄭文燦森77」，知不知道桃園市政府舉辦「2018年桃園台灣好行 抖音創意競賽」，抖音是在大陸超火紅的APP，抖音國際版TikTok曾在日本、泰國、印尼、德國、法國和俄羅斯等地，多次登上當地App Store或Google Play總榜的首位。按照蘇巧慧對資安的標準，桃園市政府難道也很荒謬?

(中時電子報)