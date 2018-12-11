小英2年把民進黨敗掉 李正皓突破盲點驚：馬英九強爆了！

總統蔡英文(左)、前總統馬英九(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

總統蔡英文支持度持續下滑，外界都在關注小英究竟出了什麼問題，竟只花兩年時間就把民進黨敗掉？對此，國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓認為這是再正常也不過的事，因為蔡英文當選總統的得票數本來就只跟馬英九第二任一樣，小英執政兩年，不滿意度等於執政六年的馬英九，「從這個角度來看，馬英九根本強爆了」。

李正皓在臉書發文指出，許多人還在檢討為什麼蔡英文比馬英九還糟，只花了兩年的時間就把民進黨敗掉？對於有人說是因為民進黨改革出了問題或民進黨吃相太難看，但在他看來這是再正常也不過的事，因為「蔡英文第一任總統的得票數本來就只跟馬英九第二任一樣呀！」

2008年馬英九當選總統的得票數為765萬票，經過四年的執政，得票雖有下滑，但2012年馬英九依舊還有689萬票。反觀蔡英文，即便2014年民進黨為蔡英文打下了13席的絕對優勢，但2016年換蔡英文上陣選總統時，也只拿689萬票，恰恰與馬英九的第二任相同。

「如果說輸掉政權是一種民調緩步下滑的過程，那蔡英文的第一任起步就等於馬英九的第二任就是鐵一般的事實」。李正皓說蔡英文本來就是一個沒有魅力的領導人，在先天不足的狀況下，又後天失調的沒處理好年改、能源、勞權、兩岸等關鍵政策。因此，執政兩年的蔡英文，不滿意度等於執政六年的馬英九這自然也不奇怪了。

李正皓認為，從這個角度來看，馬英九根本強爆了。他說在社群網路崛起，民意的轉移如「海盜船」的時代，還能維持將近六年的支持度，要不是連續出現洪仲丘、太陽花等非戰之罪，搞不好也不會出現2014年的政權崩盤。

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

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