一句話說明民進黨和柯P關係 黃偉哲引爆網友怒火

在白綠合作議題上，準台南市長黃偉哲認為，要看民進黨是把柯文哲當主要敵人，還是次要敵人。（曹婷婷攝）

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中時電子報
/整理報導

九合一選戰，民進黨大敗。外界認為民進黨此次大敗，和台北市長柯文哲的白綠分手有相當程度關係，因此大敗後，白綠合作議題再度浮上檯面。準台南市長黃偉哲認為，要看民進黨是把柯文哲當主要敵人，還是次要敵人。而當時黨內有人認為台北是可以給國民黨沒關係，就是不要給柯文哲。對此，網友怒轟，那立委補選也可以給國民黨關係呀，反正都你們在說。

據《新頭殼》報導，對於選後民進黨內興起要和柯文哲再度白綠合作的議題上，黃偉哲沒有甚麼特別想法，他認為要看民進黨黨內要把柯文哲當主要敵人，還是次要敵人。不過民進黨當初確實有一派認為，就是要給國民黨贏，也不要給柯P贏，這是當初民進黨要在台北市提名市長參選人的氛圍。

對於黃偉哲的一席話，批踢踢網友怒轟「民進黨如果還是這種心態的話，那很簡單，立委補選也可以全部投給國民黨沒關係呀」、「民進黨最後全力幫姚文智動員就是寧願給國民黨贏啊」、「好喔！寧願給藍營這是你說的喔」、「這次真的讓kmt上一堆了，爽不爽啊，智障dpp」、「2020民進黨可以在爽一波」、「繼續打柯！讓我安心投國民黨補刀」、「那就跟2018一樣全給藍」、「民進黨算計別人結果自己全台輸到脫褲」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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