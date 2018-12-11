北市議長選舉 藍營王鴻薇、王欣儀登記參選

2018年12月11日 11:12 中時 張立勳

台北市議員王鴻薇11日登記參選議長，提出「新3不政策」。（張立勳攝）

台北市議員闕枚莎11日登記參選副議長。（張立勳攝）

國民黨台北市議會議長、副議長選舉12日將進行黨內假投票，今早截至11時前，王鴻薇、王欣儀登記參選議長，副議長則有闕枚莎、應曉薇、戴錫欽登記。

目前國民黨登記議長初選的候選人有鍾小平、秦慧珠、陳永德、王鴻薇和王欣儀；副議長有葉林傳、吳世正、闕枚莎、應曉薇、戴錫欽。登記參選作業至今天下午4時截止，明天上午10時30分國民黨進行假投票。

王鴻薇表示，未來議會將是各黨各派林立，外界對議會運作有高期待，她提出「新3不政策」，包括議會絕對不搞黑箱作業、不淪為橡皮圖章、不為反對而反對。

她說，參選人人有希望，個個沒把握，盼人數多有良性競爭，有更多選擇也是好的，要爭取友黨支持，但過程中也要協調，不能讓友好的同黨盲目配合，最重要的是國民黨要提出好的人選，沒有聽說會把副議長位子讓出來給無黨籍，爭取最大公約數支持。

王鴻薇也提到，長期運會、政黨運作，有一些友黨長期合作，只要國民黨推出好的人選，友黨應該會支持，但國民黨不能有「老大態度」，有信心能爭取盟友支持。

面對參選爆炸，王欣儀認為，人人有機會，但大家都沒把握，就是努力到最後一刻，至於與友黨合作，友黨評估議長人選時會把議事資歷、形象、操守與人和納入考量，而這些她都符合大家期待。

王欣儀說，以目前國民黨29席、新黨2席與無黨1席即可過半，不過必須先努力黨內選舉，初選出來後，再尋求黨外支持，無黨和小黨有不同樣態，背景、理念也不一定合得來，但可望取得最大公約數，在假投票初選出來後，各黨派當然都會尋求爭取，相信大家會綜合考量。

王欣儀認為，市長柯文哲是無黨籍，黨外也許有影響力，不足以左右大局，對於國民黨有沒有把握拿下議長，她說，沒有任何事是百分之百。

(中時 )