8男4女釣蝦場開毒趴 男子雙腿「夾緊緊」露餡

岡山警分局等單位偵破毒品與逃逸外勞案，圖為警方日前到釣蝦場附設KTV包廂查辦情形。（林瑞益翻攝）

友善列印
旺報

高雄市岡山區一家釣蝦場附設KTV包廂日前除了傳出陣陣音浪外，還伴隨類似塑膠燒焦味。警方獲報前往臨檢，查獲12名男女在包廂內開毒趴，現場查獲一批毒品包含安非他命、K他命與毒品咖啡包等。在場竟有9名逃逸越南籍外籍移工，帶回偵辦。

岡山警分局11日表示，日前接獲澎湖縣望安警分局友善通報網情資，指有一群逃逸外籍移工常聚集吸毒，案經岡山警方會同台南歸仁警分局、海巡署台南機動查緝隊等跟監蒐證，6日鎖定阮姓外籍移工與多名越南同鄉進入岡山一家釣蝦場附設KTV包廂歡唱之際，調集多名警力實施臨檢。

雖然現場K煙臭味瀰漫，包廂內8男4女坐定沙發，搖頭否認吸毒。警員眼尖，看見桌下有一片咖啡包截角，懷疑飲用毒品咖啡包，又見阮姓男子坐姿怪異夾緊雙腿，請他站起後，果然在阮男所坐位置發現K盤。警方陸續在包廂內查獲安非他命與吸食器、K他命，及毒品咖啡包6包、K盤等證物。

警方對在場人查證身分，除了2名越配已領得身分證外，其餘8男2女均推稱未帶居留證件，經帶往移民署查驗，發現其中7男2女均為已通報逃逸外籍移工；其中逃逸最久的是阮姓移工，於2015年7月即脫離新竹一家玻璃工廠。

警方訊後，全案除了依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦外，違規逃逸外勞另送移民署遞解出境。

(旺報 )

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