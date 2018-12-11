臺大自主聯盟記者會 管中閔意外現身

2018年12月11日 11:59 旺報 簡立欣 、中時/ 劉宗龍 、中時/

管中閔出席台大自主聯盟記者會(劉宗龍攝)

九合一選舉之後，教育部拔管事件被視為民進黨大敗原因之一，臺大自主聯盟十一日舉行「還我校長！臺灣教育不能等」記者會，要求政府正視臺大沒有校長事件對於校園民主、大學自治以及教育發展的傷害；此外過去十一個月鮮少出面的管中閔意外現身但未發言。

今年一月五日臺大遴選委員會依法選出新校長管中閔，不料教育部遲遲不聘任，至今已經超過十一個月，期間還歷經兩位教育部長下臺以及兩任代理教育部長，蔡政府並無視臺大三次校務會議「堅持大學自治敦請政府盡速發聘」的決議。

九合一選舉之後，各方要求教育部聘任管中閔聲浪迭起，臺大自主聯盟十一日舉辦記者會，邀請臺大土木系教授李鴻源、臺大醫學系教授王明鉅、臺大土木系教授周家蓓以及臺大政治系學生代表謝馥瑄與會。

李鴻源表示，政府不可以暴力地把手伸進臺大。雖然臺大的世界排名沒有明顯掉下來，但是未來一定會如此，「究竟是臺大師生變笨了，還是這是民粹主義當道的結果？」公務員執法原則，第一依法行政，第二，不可以選擇性執法，臺大校長遴委會和候選人也有一組中研院院長和副院長沒有迴避，陽明大學也有獨董情事，都沒有被檢視，這是很明顯的雙重標準。

李鴻源說，這次九合一選舉，臺北市邊投票邊開票的情況還沒釐清，中選會就迫不及待把當選證書頒給柯文哲市長，比起這種瑕疵，臺大遴選過程簡直是小菜一碟。他呼籲葉俊榮部長，要嘛就是快點聘任管中閔，要嘛就是快點把不聘任管中閔後面的政治原因講出來，並且負起政治責任和代價。

王明鉅說，過去五年演講四百場，但是這是他第一次在外面有警察的情況演講，只因為「有人」可能會因為不同意教育部聘任管中閔，實在不可思議。臺大最重要、最自豪的價值就是學風自由，怎麼會演變成如此？

王明鉅說，政府確實有權力，但是濫用權力就讓人討厭、害怕，還好我們有選票，他希望民主政治不要殺得你死我活，李鴻源老師說一句話他非常同意，臺大不好，臺灣不會好，希望今天重新開始，一起去思考怎樣讓臺灣更好。

此時主持人臺大校友金祿慈念了一段話「優雅而堅定的挺住，不屈服，如果屈服了，大學自治也就喪失了」，並介紹坐在後頭的管中閔，引發一陣騷動。

接下來的講者周家蓓說，今年一月五日選出管中閔為校長時，許多老師其實都不認識他，但是他提出少子化和國際化的解決方案。她籲請教育部聘任管中閔，不要再用顢頇的「一步之遙」這種話，逼迫臺大遴選委員會違法地重啟遴選，她擔心社會上會認為臺大校長人事案只是臺大的事，但是其實臺大沒有校長已經影響巨大，家長不再信任教育，優秀學生出走，國家競爭力下降。「不論說法還是論理，教育部你們都欠了臺灣大學，請趕快還給臺大一個校長！」

謝馥瑄說，希望有一個乾淨的校園、自由的校園。今年臺大新進校園的一批新生已經對臺大沒校長無感，但其實學校很多資源已經因為沒有校長而喪失，令人覺得非常悲哀。

臺大化學系助理教授徐丞志說，葉部長一直講有溫度溝通講了半年，卻沒有進過臺大校園一步，他邀請葉俊榮到臺大跟所有師生講清楚說明白，為什麼不聘任管中閔，限期本禮拜五下午五點之前跟臺大自主聯盟聯繫，「如果部長不來，我們會採取更溫柔更激動的手段，繼續堅持！」

徐丞志講完之後，管中閔即離席，面對媒體詢問，他只說這不是他今天來記者會的目的，如果有需要他會自己發聲。

(旺報 )