整合部落長照資源 衛福部徵求試辦計畫

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為積極提升原鄉長照服務量能及部落長者使用長照服務之可近性，衛福部表示，與原住民族委員會於今年1月起深入原鄉日照中心及文健站進行實地訪視、了解部落實際需求，並經與原民專家、縣市政府多次會議討論，獲致共識，遂於9月5日公告徵求「原住民族地區長期照顧整合型服務試辦計畫」。

考量部落長者習慣於文健站參與各項服務，為落實長者在地老化之目標，鼓勵地方政府輔導部落在長者熟悉的文健站或文健站附近設立微型日照中心，提供日間照顧、夜間臨時住宿、交通接送、喘息服務等多層級長期照顧服務，並可外展居家服務，培育在地照服員，完備原鄉長照服務。

另外，依長期照顧十年計畫2.0第六章原住民族長期照顧專章之目標，推動原住民族地區一鄉鎮一照管分站，由分站照管專員協助長者進行長照需求評估、擬定照顧計畫，連結長者所需之長照服務或醫療服務及其他福利資源；並於照管分站設原住民族推動委員會，整合部落長照資源。

為提高原住民族地區照顧管理專員之聘任，除降低工作年資之限制外，其敘薪薪點較一般區照管人員為高（每月提高5986元）。

考量原鄉地理環境特殊，幅員廣闊且交通不便，今年1月1日施行之長期照顧服務給付及支付基準，政策性獎勵於原住民族地區提供之長照服務提高二成支付，反應服務成本及鼓勵資源成長。

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