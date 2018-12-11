國中科學奧林匹亞 我得6金排世界第一

2018年12月11日 11:25 中時 林志成

在非洲國家波札那舉行的2018年第15屆國際國中科學奧林匹亞競賽成績今揭曉，在44國家265位選手中，我代表團6位學生悉數獲得金牌，國際排名世界第一。個人獎項中，竹科實中學生陳謙毅獲理論獎第一名及總成績獎第二名，建中學生曾暐富獲總成績獎第三名。

國際國中科學奧林匹亞競賽，是整合科學相關學科（數學、物理、化學、生物及地球科學）所舉行的國際競賽，參賽者須為未滿16歲的學生，我國至2004年參賽，15年來（含今年）得到10次世界第一、4次世界第二及1次世界第五。

我國選手是由台師大科學教育中心副研究員羅珮華與理學院教授組成教練團負責培訓，代表團12月1日前往波札那的城市嘉柏隆里參賽，經過激烈競爭後，在當地時間12月10日下午2時至6時（台北時間10日晚上8時至12時）舉行頒獎典禮。

我國這次參加的6位選手分別是陳謙毅、曾暐富、桃園武陵高中張智閎、台中一中黃士朋、台南一中周秉宏及高雄中學黃品儒，他們每人均得到金牌，表現相當亮眼。

羅珮華表示，我國這次參賽學生的實驗能力稍弱，因此在培訓過程中，特別讓他們有更多機會做實驗，因此他們的實驗技巧進步非常大，在這次競賽中，雖然沒有拿到實驗的獎項，但表現已非常不錯，團體總成績是世界第一。

我國表現最好的選手陳謙毅則說，之前接受培訓時，他連生物考卷的理論題都答不好，因此在比賽前3個月，他花非常多時間讀生物。此外，在競賽過程中，他遇到最大的問題是時差，第一天比賽時，他一直很想睡覺，第二天起就自己早睡，才解決此一問題。

根據教育部「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學辦法」，在這項競賽中獲得金、銀、銅牌者，可獲20萬元、10萬元及5萬元獎學金。另外，他們也可保送高中或五專，不過他們已經全部升上高中，這部分對他們已經無用。

(中時 )