台中市國小普及化路跑登場 4300名師生都會公園開跑

2018年12月11日 11:48 中時 陳世宗

台中市政府教育局與內政部營建署台中都會公園管理站共同主辦的「107學年度台中市國民小學普及化運動路跑競賽」，11日在都會公園登場。由教育局副局長劉火欽鳴槍後，現場來自全市國小計180校、近4300名師生熱力開跑，場面浩大。

上午9時45分鳴槍起跑後，現場4300名師生由都會公園賞月廊道前出發，繞行園區內部一周，長約1.4公里。今年的路跑競賽也結合花博元素，同時舉辦「花博創意造型GO」活動，鼓勵師生運用花博Logo融合各校在地元素，為路跑活動增添新亮點。

劉火欽表示，為帶動學生運動風氣，該局訂定五年學校體育發展計畫，促進學校體育發展、普及各級學校校園運動風氣，完善競技運動四級培訓。此次競賽邀請全市所有國小共同參與，由各校選拔出成績最佳的班級，全班合作取得團隊最佳成績，角逐台中市國小路跑比賽第一名，鼓勵班際路跑運動風潮，從班際、校際擴及至全市，達到普及性運動推廣目的。

教育局為帶動學校師生一同參與運動風氣，比賽設有校長及教師共同參賽的激勵獎，只要時限內跟著學生一起完成比賽，就能為自己的學生爭取多一分的獎勵，爭取最佳榮譽。

教育局強調，為配合教育部體育署推動學生每週在校運動150分鐘方案（Sport & Health 150方案），教育局與台中市國小體育促進會規劃於每學年辦理一場次全市學童路跑競賽，並舉辦籃球、跳繩競賽等8項運動聯盟競賽；期望透過多元化運動比賽，養成學童規律運動的興趣與習慣，更藉由團隊運動的比賽規劃，發揚「一人一運動，一校一團隊」精神，培養班級同儕間的合作默契，讓孩子們在團隊合作、人際互動上有更多學習。

(中時 )