影》驗票將完成！丁守中擬下午遞狀提「選舉無效」訴訟

丁守中。（資料照,方濬哲攝）

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台北市長選舉驗票預計11日完成，丁守中也在臉書發表3點聲明，除感謝參與驗票工作的法官、律師、書記官及選務工作人員，並強調驗票發現此次選舉過程中，出現太多選務缺失和領票弊端，11日下午將向法院遞狀，正式提出「選舉無效」訴訟。

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丁守中指出，此次選舉亂象重傷台灣民主形象，其中，中選會及北市選委會所有委員明顯「應作為而不作為」，侵害候選人以及選舉人之權益甚鉅，因此慎重考慮向中選會及台北市選委會所有委員依國家賠償法之法理及民法規定，追究各委員的法律及賠償責任，要求他們應賠償辦理選務的相關費用及驗票的費用，「我也要要求他們更應該向受害的候選人及選民道歉。」

丁守中進一步說，這次選務亂象，暴露「公投綁大選」欠缺明確法律規範，實質造成「公投亂大選」、「公投礙大選」情況；為避免選務機關今後操縱選務影響選情，這些都應由立法院明確修法予以規範。

他舉例，像是中選會以行政命令規定投票日投票時間為上午8時至下午4時，但法律上根本沒規定8小時，且這次公投綁大選，投票時間根本不夠每一投票所全體選民投票，明顯剝奪民眾投票權益，往後投票時間是否應法律明定；且公投投票年齡為18歲，選舉權年齡為20歲，根本不該混在一起排隊領票，導致公投妨害選舉，「今後選舉跟公投投票是不是應規定分開不同投票所？」

丁守中還說，更荒謬的是，此次選務出現「邊開票、邊投票」違法現象，嚴重違反憲法129條明定之選舉的平等公平性，呼籲朝野立委應共同推動修法，讓這些選舉亂象今後永遠不再發生。

同時，丁陣營也發出消息，丁守中下午將赴台北市選委會感謝律師團這陣子的辛勞，並針對接下來的訴訟方向發表簡單的談話。

(中時 )

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