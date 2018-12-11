梅嶺客家美食音樂節 有吃有玩又好逛

2018年12月11日 11:47 中時 劉秀芬

台南市楠西區梅嶺盛產梅子，每年花期就有大量賞花人潮湧入，但很多人不曉得梅嶺是個小客家村。台南市民族事務委員會15日將於梅嶺舉辦「望梅知客─梅嶺客家美食音樂節」活動，免費提供客家料理試吃，還有客家星光幫歌手演出，邀大家來認識梅嶺客家美食文化。

台南市政府民族事務委員會主委汪志敏表示，梅嶺山水秀麗，孕育出豐美的農產品，尤其梅嶺產的梅子及醃梅製品遠近馳名，很多在地客家美食更是膾炙人口，如運用醃梅的酸味烹煮成的「梅香肥腸」，其美味不輸客家名菜「薑絲大腸」。

15日活動當天將邀請7間梅嶺知名餐廳推出7道客家經典與創意料理，餐廳業者將在地食材運用於各式客家料理中，希望透過梅嶺特色客家料理的形式，推廣在地客家美食，促進產業升級及帶動觀光休閒發展。

楠西區公所表示，民眾可於試吃體驗後，選取一道最能吸引自己的菜色，票選當日最高人氣獎，投票後還能憑券參加「梅嶺在地客家伴手禮大放送」摸彩活動。現場還安排12間在地農特產品市集，讓大家有吃有玩又有得逛。

在享受美食之餘，主辦單位也安排客家星光幫龍宣亘、劉奕彤及劉亦岑，還有入圍金曲獎的真相樂團團長羅國禮、歌手黃于娟帶來演出，讓參加活動的民眾在歡樂的客家流行音樂聲中，認識梅嶺客家美食文化。

(中時 )