李能緣深愛金門故鄉 再捐新生兒照護設備

2018年12月11日 11:52 中時 李金生

屠乃方院長代表金門醫院致贈紀念品，感謝李能緣女士用愛心守護故鄉。（李金生攝）

曾在台北榮總一起服務的屠乃方和李能緣有一分難得的「革命情感」，金門再度相逢十分開心。（李金生攝）

新設備可大幅提升照護品質，醫護人員相當期待。（李金生攝）

曾在台北榮總擔任護士的旅台鄉親李能緣女士，今（11）日再捐贈新生兒醫療照護設備一批給金門醫院，用源源不絕的愛心和感恩心守護故鄉，傳為地方佳話。

這也是李能緣繼今年3月中旬捐贈金門醫院新生兒輸送型保溫箱等設備後，再度慷慨送愛，由院長屠乃方代表接受，現場洋溢感人氣氛。

在古寧頭出生長大的李能緣回憶一段60年前的往事，談到自己的雙胞胎姊姊，因當時金門醫療資源缺乏，加上家境清寒，而離開人世，未能與她一起成長，言語中有著許多的遺憾。

目前已有2個可愛孫子的她說，7個月大的孫子在多倫多早產，出生時只有1200公克，因為保溫箱救了一命，現在健康又活潑，她期待透過捐贈新生兒照護設備，守護更多家鄉的小生命，也傳達自己無盡的感恩。

台南護校畢業，分發到台北榮總服務，直到1996年才離開的李能緣表示，他與曾經共事的屠乃方院長，有一分難得的「革命情感」，再來到金門醫院自是有緣，也希望自己每次回來，都帶來一些先進的醫護設備回饋家鄉。

15歲就因戰火離開家鄉，事業有成回饋家鄉，愛心不落人後的李能緣強調，她的前30年是為生活打拚，後30年是為工作奮鬥，未來的30年則要大力參與公益，來證明自己存在的價值。

屠乃方院長說明，李能緣捐贈的「新生兒處理台與嬰兒保溫箱」是給新生兒、早產兒或體弱新生兒維持適當溫度或施以緊急救護的設備，另「三合一生理監視器」同時可監測病人的心電、呼吸、血壓、血氧濃度、脈率、體溫等參數，「新生兒黃膽照射治療儀」則可有效治療新生兒高黃疸血症，都是照護過程必備儀器，這些先進儀器的來到，讓現有儀器得以汰舊換新，提供更優質的照護品質。

(中時 )