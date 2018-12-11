影》創首例 元旦凌晨0至10時國道全線免收費

2018年12月11日 11:47 中時電子報 戴安瑋 、中時/ 王思慧 、中時/

高公局今天上午公布元旦連假國道疏運措施。中時電子報臉書直播

史上首次！交通部高公局今天宣布，鑑於元旦前一天是跨年、當天又是連假最後一天，國道恐湧入大量車流，該局決首次採取零時至10時全線暫停收費措施，將一般到凌晨5時止的暫停收費時間延長5小時，希望能轉移過去連假常見倒數第二日及最後1日下午北返的壅塞車潮。

高公局上午召開記者會，宣布元旦連假交通疏運計畫，由局長趙興華主持。他表示，2019年元旦連假為4天，國道疏運除今年12月29日到31日0時到5時國道夜間全線暫停收費外，2019年1月1日0時到10時，國道全線也暫停收費，希望能達到分流的效果。

趙興華表示，這次元旦連假於元旦當日0至10時採國道全線暫停收費措施，希望能吸引北返民眾多利用連假最後1天上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午北返壅塞車潮，呼籲北返用路人多加利用。

有許多旅遊及返鄉旅次需求，請民眾多多利用公共運輸，如要自行開車上路，請務必養足精神做好車輛保養，注意行車安全，以及配合高公局規劃國道交通疏導措施。

元旦連假疏導措施包括：

一、收費措施：

(一)單一費率(即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程)：2018年12月29日至2019年1月1日。

(二)路段差別費率：2018年12月29日至2019年1月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。

(三)暫停收費：

(1)2018年12月29日至31日0至5時，國道全線暫停收費。

(2)2019年1月1日0至10時，國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：

(一)2018年12月29日7至12時，實施國1內湖至頭份、國3木柵至香山路段，各交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(二)2018年12月29日及30日7至12時，實施國5南港系統至坪林，各交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(三)2018年12月31日至2019年1月1日14至21時，實施國5蘇澳至頭城，各交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一)2018年12月29日及30日0至24時，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道。

(二)2018年12月31日及2019年1月1日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口匝道。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，2018年12月29日至2019年1月1日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一)2018年12月29日至2019年1月1日，視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。

(二)2018年12月29日至2019年1月1日，針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

(三)2018年12月29日至2019年1月1日，針對9個重點路段實施精進式匝道儀控。(國1南向楊梅至新竹、台中系統至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋；國3南向鶯歌系統至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。)

公路總局表示，國道主線壅塞時，建議用路人改駛替代道路，避免塞在國道車陣，兩局呼籲利用國5轉換台9、國1國3轉換台61、國6轉換台63，省時免塞車；另地區短程民眾多利用省道，不必上國道塞車。

台61線西濱快速公路中部地區路網(香山至芳苑)、南部地區路網(台西至十份)，今年已通車，不僅道路舒適安全、路網便捷，並兼具橫向聯繫性，可接駛國道4號、台76、台78、台82等道路，沿途串聯眾多濱海遊憩景點，適合觀夕陽、濕地賞鳥、體驗潮間生態多樣性，建議民眾於安排假期返鄉遊程中，可行駛西濱快速公路。

(中時電子報)