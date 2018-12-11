台中綠川全流域整治 全數發包完成

2018年12月11日 11:52 中時 陳世宗

台中市政府綠川整治向前再邁進一步，繼南區復興路至愛國街段打造書香氣息濃厚的「書屋橋」，已在今年10月底完工開放；其餘包括民權路至復興路、愛國街至信義南街，以及信義南街至大明路等各標工程皆已全數發包完成，預計明年施工，109年底完工，結合鐵道、園道及水道，打造水域生活新空間。

水利局長周廷彰說，綠川上游在綠川一期完成整治後，主要汙染源已大幅削減改善，位於南區的「復興路至愛國街」段，建置汙水截流管道，改善河岸環境，打造「書屋橋」，營造悠閒的閱讀氛圍及休憩空間；後續民權路至復興路、愛國街至信義南街及信義南街至大明路止，總長為3.3公里的水環境改善計畫，共獲中央核定13.9億元經費，已發包完成，將於明年開始施工。

周廷彰指出，綠川一期整治，導入海綿城市概念，推動多項特殊工程，包括自然拋石渠道、雨水撲滿、透水鋪面等LID 低衝擊開發工法；此外，水利局也將在學府路至忠明南路河段，以解構再建構的方式，結合綠色運具概念，將興大園道打開，還地於河。

綠川左岸原本垂直的護岸，也將以大緩坡結合複層林的方式拓寬，讓城市綠帶得以延伸，再透過復興園道串聯五權車站及台中之心計畫，改善自行車道動線，提升整體綠色運具效能，創造經濟效益。

水利局強調，規劃階段除了舉辦地方說明會，聽取在地居民意見外，也重視中興大學師生的意見，透過與水利、景觀、生態、文史等各方面的專家學者諮詢會議，提升全案規劃成果，預計明年開始施工，109年底完工，翻轉水域新樣貌。

其餘包括民權路至復興路、愛國街至信義南街，以及信義南街至大明路等各標工程皆已全數發包完成，預計明年施工，109年底完工，結合鐵道、園道及水道，打造水域生活新空間。

(中時 )