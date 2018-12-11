影》重機會員資料外洩 赫見藝人歐漢聲也被害

27歲徐姓男子因缺錢買毒，與劉姓室友合作取得重型機車俱樂部會員個人資料，偽造證件再轉賣詐騙集團。（李文正翻攝）

友善列印
中時
重型機車俱樂部會員資料背面有身分證影印本、駕照影印本，遭人偽造驚見知名藝人歐漢聲也受害。（李文正翻攝）

參加重型機車俱樂部填寫資料，留資料卻被複製成假的身分證、健保卡，成為詐騙集團的洗錢工具。警方搜索時赫然發現藝人歐漢聲也是俱樂部成員，資料正要被複製，但他本人完全不知情。

內湖一間位在安康路的重型機車俱樂部，劉姓離職員工拿「VIP入會申請書」，給有吸毒習慣的徐姓男子製作假證件，27歲徐男以簡單的電腦列印技術，偽造身分證、健保卡，並從要求解析度不高的網路銀行申辦帳戶，進而轉賣給詐騙集團牟利，警方11月初，在新北市土城區逮捕徐嫌，依偽造文書、毒品等罪移送檢方偵辦。

被害資料1300份都是內湖一間車行的會員資料所外流，申請書正面填寫個人資料，背面則是身分證、駕照的影印本，上面記載姓名、身分證字號、出生年月日，住址等。徐與劉姓室友合作，劉從車行拿回申請書，徐則在家中用電腦「小畫家」剪剪貼貼，列印證件再申請帳戶。

警方表示，網路銀行開戶可用拍照、掃描證件，徐挑選要求解析度較低的網路認證，避免臨櫃遭行員識破，成功申請10多個帳戶，正準備以1500元賣詐騙集團作為人頭帳戶。檢方從資料中，發現藝人歐漢聲（歐弟）也在裡面，但並未接獲歐本人報案。

徐供稱，他會分類製作假的證件，若是知名人士則會擺在一旁，避免使用時遭拆穿。警方搜索時，還在住處發現大麻、安非他命，徐聲稱因缺錢買毒才會鋌而走險。

重機會員資料外洩 赫見藝人歐漢聲也被害。

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(中時 )

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