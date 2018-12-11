《全台最速報》吳寶春事件 柯P指兩岸需更多善意

《全台最速報》吳寶春事件 柯P指兩岸需更多善意

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中時電子報
綜合報導

◎吳寶春事件 柯P指兩岸需更多善意

麵包師傅吳寶春到上海展店，但被大陸網友質疑過去疑曾發表台獨言論，吳昨天在臉書粉絲頁發布一篇聲明，強調自己來自「中國台灣」，並說承認九二共識、兩岸一家親。該篇聲明遭台灣網友罵翻，台北市長柯文哲今則嘆說「可憐啊！」

◎朱立倫談核一乾貯設施 不按圖施工送130次都一樣

台電放話核一廠除役計畫因新北市府不發乾貯設施水保執照卡關，新北市長朱立倫11日在市政會議時強調，新北始終態度一致，只要你符合規範，新北怎麼會卡你？過去台電水保執照審查送了13次都沒有改善，理由一樣、計畫一樣，再送130次都是一樣的結果。

◎釣蝦場開毒趴 9名逃逸越籍移工遭逮

高雄市岡山區一家釣蝦場附設KTV包廂日前除了傳出陣陣音浪外，還伴隨類似塑膠燒焦味。警方獲報前往臨檢，查獲12名男女在包廂內開毒趴，現場查獲一批毒品包含安非他命、K他命與毒品咖啡包等。在場竟有9名逃逸越南籍外籍移工，帶回偵辦。

◎環球心願樹 2000孩子圓耶誕夢

環球科技大學附設幼兒園心願樹今年為雲林、台東及馬來西亞等家扶中心，共2000個孩子圓夢，11日上午在該校董事長許淑敏、校長陳益興及幼稚園小朋友等攜手傳遞下，將2000份耶誕禮物發送出去，讓愛遍布國內外。

(中時電子報)

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