立委補選柯綠合作恐破局？陳正德痛批柯「逼民進黨就範」

2018年12月11日 12:05 中時 林縉明

北市士林大同立委補選，外界關注柯綠是否再次合作，民進黨北市黨部主委陳正德昨日拋出若提名非黨籍候選人將請辭主委一職，陳今受訪則痛批柯文哲沒有合作誠意，一直放話把人選擺在那邊逼民進黨就範，並再次向黨中央喊話，士林大同區立委補選一定要提黨籍候選人，不然很難對支持者交代，對姚文智也不公平。

陳正德指出，每次選舉都希望得到最多選民支持，因此不排除任何合作，但士林大同這席立委補選，是因姚文智為展現參選台北市長決心辭職，這一席本來就是民進黨，希望黨中央配合中常會決議徵召黨員出征，再次凝聚支持者信心。

對於市長柯文哲有意推派人選參選，但始終不鬆口要派誰或不派人，保留柯綠合作空間，但陳正德認為，這一席民進黨一定要派出黨籍候選人參選，他作為黨部主委必須要為黨、支持者負責，若提名非黨籍人士，實在沒信心說服支持者，在這樣情況下只好請辭黨部主委。

陳正德強調，這次地方選舉民進黨慘敗，讓支持者信心完全被擊潰，若沒有藉由這場補選凝聚信心，他對2020總統與立委選情非常憂心；針對柯頻頻放話人選很多，陳正德怒批，「柯P根本是逼民進黨就範，想請柯以這樣的合作模式去跟國民黨談看看，看他們會不會同意。」

對於柯綠合作恐破局，柯陣營可能派人攪局，再度形成三角督的局面，陳正德說，我們沒辦法排除任何人參選，只有全力以赴替黨徵召的候選人輔選贏得勝利。

(中時 )