立委質疑大腸癌用藥東洋獨售 公平會主動立案調查

2018年12月11日 12:17 中時 王思慧

立委黃國昌昨質疑台灣東洋藥品工業股份有限公司及另2家學名藥廠，曾向衛生福利部中央健康保險署，報價某特定治療大腸癌學名藥品，其中1家委由台灣東洋代理，另1家雖有報價，卻未銷售藥品至我國，實際上只有台灣東洋在銷售該學名藥品，讓用藥始終高價。公平會今（11）表示，迄今並未受理相關學名藥廠申請聯合行為例外許可案件，主動立案調查，徵詢衛福部意見。

公平會說明，公平交易法有關聯合行為規定，乃採「原則禁止、例外許可」，調查後發現目前未收到該等廠商有向公平會申請聯合行為例外許可。

立委黃國昌揭露質疑，是否違反公平交易法，有關聯合行為禁制規定，公平會將主動立案調查，並就學名藥品核價機制、相關業者是否涉及市場劃分及彼此間代理行為等是否該當聯合行為禁制規定要件進行瞭解及研析。

公平會表示，我國全民健康保險所給付的藥價，是衛福部依據現行全民健康保險法相關規定及核價原則所決定，因此，有關本件特定治療大腸癌學名藥價格決定過程中，所涉廠商報價行為，公平會將徵詢衛福部意見辦理。

台灣東洋昨晚指出，旗下產品自健保價的取得與調整，是依循健保署的相關規定辦理，健保給付價格也配合藥價調整作業辦法逐年調降，該藥品在2000年取得健保價77元給付至今，已經一路下降至65元，並無漲健保價的事實。

台灣東洋強調，任何公司均可依據法令申請5-FU類藥證，主要是國內藥品許可證及健保價取得，由衛福部依該藥品的藥理與臨床研究證據，並經相關專家委員嚴格審核予以核發，公司無法影響主管機關或是其他藥廠是否核發或是申請類似產品，自然無阻礙他人事業參與競爭的事實。

(中時 )