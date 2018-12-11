大阪來回機票是真的！板橋張先生竟掛市府電話

設籍新北市的第9萬0737位市民抽中大獎。

友善列印
中時

新北市府推出「住在新北 設籍新北」設籍人口滿千抽獎系列活動，11日舉辦第8波抽獎，由副秘書長蕭旭岑一口氣抽出gogoro電動機車及日本大阪雙人來回機票等161個獎項，不過獲得大阪雙人來回機票的板橋張先生，接到市府電話得知中獎訊息，立刻掛斷電話，讓承辦人很受傷。

蕭旭岑表示，從活動開始至今，新北市人口已增加近8000人，平均每月增加約千人，代表市府的努力得到市民的認同及信賴。

蕭旭岑指出，市民健康、友善公托及青年發展都是提供市民在地就業、就養及樂活的重要基礎，新北市府團隊將於12月25日交接，除了既有市政銜接外，相信新的市府團隊也將繼續攜手與市民朋友共築安居樂業的城市願景。

民政局長江俊霆表示，本次第8波抽獎是由107年3月7日至12月3日設籍新北市的9萬737位市民中，抽出市價7萬3800元的gogoro電動機車及3萬2000元的日本大阪雙人來回機票，還有自動研磨咖啡機、微電腦電子鍋及微波爐等眾多生活家電，共161個好禮。

江俊霆說，新北市人口數才於11月17日達到399萬3,010人，短短16天，即在12月3日突破399萬4000人，尤其選後每天都有超過100人以上遷入。這段期間人口增加前2名的區域仍為林口及淡水，合計增加超過500人，尤其林口從11月份起，世大運選手村社會住宅陸續分批簽約入住，預估將增加超過6000名的新市民。

民政局指出，活動就剩最後6次抽獎機會，獎項越來越豐富，歡迎遷入設籍，就有機會成為最大獎市價457萬套房的得主，第400萬新設籍市民還可獲得黃金2兩，第400萬前後1位也可各獲1兩的黃金。

(中時 )

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