深圳推四個千億政策支持民營經濟

2018年12月11日 12:38 旺報 林永富

大陸深圳市將推出「四個千億」扶持政策，包括：減負降成本1000億元（人民幣，下同）以上、新增銀行信貸規模1000億元以上、新增民營企業發債1000億元以上、設立總規模1000億元的民營企業平穩發展基金。

深圳市政府日前推出以「更大力度、更優政策、更好服務」支持民營企業發展的部分措施。如降低社保費率、可緩交住房公積金、擴大中小微企業銀行貸款風險補償資金池規模、提供增信資金支持、設立民營企業平穩發展基金等。

根據深圳市的《關於以更大力度支持民營經濟發展的若干措施》，將推出減負降成本1000億元以上、新增銀行信貸規模1000億元以上、新增民營企業發債1000億元以上、設立總規模1000億元的民營企業平穩發展基金「四個千億」等措施，降低企業生產經營成本，緩解融資難融資貴，建立長效平穩發展機制，支持企業做優做強，優化政策執行環境，以更好服務支持民營企業發展。

此次深圳推出的支持民營企業發展「四個千億」政策，將對民營企業產生怎樣影響？以減負降成本為例，深圳市提出，在降低稅費、用地成本、用電成本、物流成本、提高企業資金周轉效率等基礎上，新增「三降一緩一返還」，即到2019年底階段性降低企業醫療保險費率1個百分點，降低失業保險費率0.5個百分點，降低工傷保險費率30%；虧損滿1年的民營企業，經職工代表大會或工會同意，可以申請緩交住房公積金；提高對小微企業工會的工會費返還比例，由60%提高到70%。通過以上各項措施，實現2018年降低企業生產經營成本超過1000億元。

深圳市政府還提出了百千萬培育計畫、百強企業穩增長行動計畫、優質企業紮根行動計畫、中小微企業上雲計畫「四個計畫」。以百千萬培育計畫為例，將推動工業企業「小升規」，對首次升規企業一次性給予10萬元獎勵，2018年完成新升規上工業企業1000家；開展創新型高成長企業培育行動，3年內培育1萬家；認定100家民營領軍骨幹企業，推動其成長為中國民營500強和世界500強企業。

(旺報 )