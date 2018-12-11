陸外長王毅：對侵害中國公民正當權益的霸淩行徑 絕不坐視

2018年12月11日 12:36 中時 楊家鑫

華為副董事長孟晚舟的保釋聽證會於當地時間11日上午在加拿大溫哥華的卑詩省高等法院進行。新加坡《聯合早報》報導稱，由於仍有分歧，法官宣佈將聽證會延至12日上午10時繼續。另一方面，大陸外長王毅11日表示，「對於任何肆意侵害中國公民正當權益的霸淩行徑，中方絕不會坐視不管，將全力維護中國公民的合法權利，還世界一份公道正義。」

孟晚舟事件牽涉中美兩強經貿、科技發展之爭，吸引全球目光。上海《澎湃新聞》報導指出，大陸外長王毅11日出席由中國國際問題研究院及中國國際問題研究基金會聯合主辦的「國際形勢新變化與中國外交新征程——2018年國際形勢與中國外交研討會」，並發表主旨演講。

王毅在演講中意有所指談到「中國公民海外安全問題」，他說，「我們時刻關心每一位在海外中國同胞的安危冷暖，對於任何肆意侵害中國公民正當權益的霸淩行徑，中方絕不會坐視不管，將全力維護中國公民的合法權利，還世界一份公道正義。」

另一方面，新加坡《聯合早報》報導指出，當地時間11日上午10時，孟晚舟的保釋聽證會在加拿大溫哥華的卑詩省高等法院進行第二天的聆訊。在長達6個小時的聽證會中，孟晚舟的律師要求允許她獲得保釋，但活動範圍受限。控方律師則反建議在家軟禁。

報導稱，聽證會期間，孟晚舟的律師提議以1500萬加元作為保釋金，其中兩套溫哥華的房產價值1400萬加元，同時還有100萬加元的現金。但控方卻認為一半的保釋金額應由現金支付。

報導指出，控辯雙方在孟晚舟的丈夫劉曉棕是否能夠擔任她的擔保人一事上仍有分歧，控方律師指劉曉棕不是卑詩省居民，一旦被保釋，兩人有潛逃的可能性。而孟晚舟的律師則保證，劉曉棕會一直陪伴在孟晚舟身邊，兩人一同居住，也提交了一份劉曉棕的詳細宣誓書。

報導稱，有鑒於以上分歧，法官宣佈將聽證會延至當地時間12日上午10時繼續。

(中時 )