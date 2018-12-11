四川理工學院更名四川輕化工大學

2018年12月11日 12:39 旺報 林永富

大陸教育部致函四川省政府，同意四川理工學院正式更名為四川輕化工大學。該校方面表示，這標誌著該校正式以四川輕化工大學建制辦學，將加快「以質圖強」的內涵式發展轉變，繼續以創建特色產業學院為突破口，以校地、校企深度融合為路徑，推動優質資源共建共用，全面縱深推進學校人才培養、科學研究、社會服務與文化傳承創新，再接再厲，不斷進取，推動學校各項事業再上新台階。

根據該校官網介紹，學校是一所「三線建設」西遷的本科高校，於1965年將原華東化工學院（現華東理工大學）的部分保密專業西遷至四川自貢建立西南分院，1979年更名為四川化工學院，1983年更名為四川輕化工學院，2003年四校合併組建為四川理工學院。

四川理工學院是一所工學、理學、管理學、教育學、文學、歷史學、藝術學、法學、經濟學等9大學科協調發展的具有50餘年本科、近20年研究生教育歷程的普通全日制高等學校。學校有兩個校區，分別座落於四川省的兩個國家歷史文化名城，一是享有「中國燈城、恐龍之鄉、千年鹽都」美譽的自貢市，二是具有「中國酒都、萬里長江第一城」美譽的宜賓市。

近期大陸高校更名的消息頻傳。廣西欽州學院更名為北部灣大學，廣西師範學院更名為南寧師範大學。四川成都學院更名為成都大學。

(旺報 )