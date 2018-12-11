「台灣木材網」上線囉！ 優質國產材這裡找

2018年12月11日 12:41 中時 游昇俯

「台灣木材網」提供各式國產木材商品及廠商訊息。-2（游昇俯攝）

「台灣木材網」提供各式國產木材商品及廠商訊息。-3（游昇俯攝）

台灣有豐富的山林資源，但國內木製品市場卻有九成以上仰賴國外進口。為重啟台灣人工林產業，農委會林務局所建置的「台灣木材網」今（11）日正式上線。網站提供一站式服務，媒合國產木竹材生產端與消費端，各式國產材產品，包括國產木材原料、加工後的建材及各式文創商品等，在這裡都找得到。

為振興國內人工林產業，林務局過去幾年盤點國內人工林，包括私有林約2萬公頃、國有林約3萬公頃，作為人工林產業優先推動區域。

林務局局長林華慶表示，推動人工林產業，政府除了在資源面盤點人工林地及木材材積量，亦試圖簡化、鬆綁相關法規，讓過去適用於天然林伐材的法規能調整適用於人工林，並重新建立林業所需技術與人才，透過引進高性能機具，強調對環境最低度擾動的友善環境生產。

林務局更致力於將國產材從過去的生產導向轉為市場導向，一放面瞭解市場需求，也要讓消費者認識國產材產品，創造市場需求，讓國產材在進口木製品供應穩定、品項繁多且價格低廉的競爭下，能殺出重圍。

林華慶說，台灣木材網提供一站式服務，不只提供國內一般消費者、建築業者、設計師等需求端，能輕鬆找到國產材產品，也針對供應端，提供國有林、私有林木材標售訊息，設置友善生產廠商認證專區，「讓買家找得到賣家，賣家也找得到買家。」

此外，林務局今年再度以國家館名義參與「2018國際建材展」，設置國產材台灣館，展出各式國產材建材、家飾及文創商品，合作廠商也從去年的9家擴增到14家，要讓更多民眾認識國產材的魅力。

(中時 )