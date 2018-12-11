台船與瑞芳高工　建教合作攬才

2018年12月11日 12:51 中時 張穎齊

新北市立瑞芳高工是基隆及雙北地區唯一辦理建教合作班的公立學校，早年就曾經與位於基隆市和平島地區的優質廠商「台灣國際造船公司基隆廠」辦理建教合作業務，當時配合勞動部職訓局的規劃，培育出了許多機械的基礎技術人才，但後來由於多數國中畢業學子均選擇升學的管道，因此讓此立意甚好的建教合作業務暫停了好多年。

瑞芳與基隆地區有為數不少從事勞動生產的中產階級家庭，為考量部份家庭子弟有「即早就業」之需求，因此辦理建教合作的業務已有多年的經驗，且已與汐止春源鋼鐵公司、三重新生精技公司、樹林全球傳動公司、桃園協易機械公司等知名企業共同辦理建教合作專班，讓建教生在學時，就能進入公司上班並入廠實習，習得專業技能，更能領取薪資補貼家用。

瑞芳高工自民國59年起辦理建教合作班迄今已近50年，培育超過2,000位機械科建教生投入業界工作，為業界培養出不少中階技術人才，建教生畢業後都已成為社會的中堅份子，更有自行創業建立一番事業者。但是受了文憑主義的影響，近年來多數學子均偏向直接升學，因此，目前在基隆地區有提供機械類的建教合作廠商者可說是付之闕如，今台船公司與瑞芳高工將共同為大基隆地區國中學子提供此類建教合作的機會。

台灣國際造船公司成立於1937年，是台灣第一大造船公司，為提早培育優秀基層技術人才，學習船用機器安裝調整、機具操作與運轉檢修等相關技術，達成建教合作與產學鏈結之目標，故再度與瑞芳高工辦理建教合作業務，期能繼續栽培年青學子，投入新世代造船工業，傳承師傅們日月累積的機械技術，創新與永續經營公司。

台船與瑞工雙方的建教合作目前已經接近最後的階段，預定於明年8月開始正式招生，台船公司基隆廠唐榮貴廠長與瑞芳高工顏龍源校長都對此充滿著期待，待完成現場評估作業後，建教合作將會正式啟動，安排建教生入廠訓練技術，提供建教生就業與學習的機會。

校長顏龍源表示，瑞芳高工本就是以工業類科見長的職業學校，學校近幾年在新北市旗艦計畫與優質化等各項專業計畫經費挹注之下，已朝向更優質更精進的模式經營，透過此次與台船的建教合作，將提供給大基隆地區對於技職教育有興趣的國中學子選擇就讀，不但能早日進入職場習得專業技術，更能分攤家計，之後入學瑞工之後也能以「產學攜手」的方式繼續升學至科技大學，可說是一舉數得，期待有更多有興趣的國中學子加入建教合作的行列。

(中時 )