元旦連假客運票價平均85折 台北-高雄最多省110元

2018年12月11日 12:50 中時 王思慧

公路總局以「幸福公鹿（路）」圖樣，搭配螢光替代道路指示牌導引民眾轉換路線。（公路總局提供）

元旦有4天連假，交通部公路總局為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，元旦疏運期間自2018年12月28日0時起至2019年1月1日24時止，推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，總計有15家公路客運業者配合提供88條國道客運路線平均85折票價優惠，平均打8.5折，台北-高雄最多可省110元。

阿羅哈客運（路線編號：3999）台北-高雄原價580元，元旦疏運折扣價只要470元，省了110元之多；國光客運（路線編號：1835）台北-阿里山原價670元，優惠價570元，降了100元；和欣客運（路線編號：7500）台北-台南原價630元，優惠價530元，也是便宜100元；統聯、國光客運台北-台中路線則是優惠30元，原價290元，優惠價260元。

另外，民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運(高鐵快捷公車除外)，將提供基本里程或一段票免費優惠。此外，假期出遊民眾，可搭乘「台灣好行」客運路線，將持續實施電子票證半價優惠措施，總計有42條路線可供選擇。

為使民眾順利改駛替代道路，公路總局特別以「幸福公鹿（路）」圖樣搭配螢光替代道路指示牌導引民眾轉換路線，元旦假期期間，在上述重要省道轉換點，都會佈設Q版「幸福公鹿」指示牌面，並由資訊可變標誌（CMS），提供旅行時間資訊。

高公局表示，新版高速公路「1968」App上線，除針對原有功能持續精進，如發展地圖模式整合套疊各類路況、提供更細緻1公里道路績效等，並導入使用者經驗（UX/UI）重新設計版面，提升操作流暢度，另結合地理資訊（GIS）技術整合各式路況資訊於單一頁面顯示，同時進一步提供用路人旅行時間訂閱功能，搭配推播服務可供其彈性調整行車路線，避開國道壅塞路段。

假期間國道各服務區將加強停車動線導引，尖峰時段機動調度服務區停車位及停車引導人員強化尖峰時段之疏導；另將提供多元之休憩服務，如駕駛人休息室、街頭藝人表演，元旦跨年當日並於南投服務區舉辦跨年煙火及原住民祭表演活動。

(中時 )