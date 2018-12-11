NBA》三大將缺陣 塞爾提克仍成功捕獲鵜鶘

「一眉哥」安東尼戴維斯豪取41分，可惜孤掌難鳴，鵜鶘客場不敵少了三名主將的塞爾提克。(美聯社資料照)

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中時電子報

少了厄文、荷福德與戈登海沃德的塞爾提克，仍舊是神勇無比，在馬可斯莫里斯與塔圖的領軍下，113比100成功捕獲鵜鶘，也讓「一眉哥」安東尼戴維斯的41分顯得孤掌難鳴。

塞爾提克前役以創隊史紀錄的56分之差宰殺公牛，此役厄文、荷福德和戈登海沃德休兵，三人年薪超過8000萬美元，加上先前受傷的貝恩斯與亞布塞爾，等於綠衫軍在這場比賽禮讓對手一套辦先發陣容，在這種情況下鵜鶘還是無法帶走勝利，只能說塞爾提克的板凳深度實在太讓人震驚了。

塞爾提克整場比賽壓著對手打，扛起先發重擔的馬可斯莫里斯威風八面，不但15投10中，還包含了5顆三分球，豪取31分、4籃板、4助攻，塔圖16投10中，貢獻21分、6籃板，傑倫布朗挹注19分、7籃板，歐加雷11分，洛齊爾10分、7籃板、6助攻。

鵜鶘吞下此敗後，勝率跌破五成，安東尼戴維斯雖然神勇的砍進41分，外加7籃板，蘭道爾20分、11籃板，可惜其他上場的11名隊友都沒人挺身而出，最終以13分之差告負。

(中時電子報)

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