NBA》三大將缺陣 塞爾提克仍成功捕獲鵜鶘

2018年12月11日 13:14 中時電子報 黃邱倫

少了厄文、荷福德與戈登海沃德的塞爾提克，仍舊是神勇無比，在馬可斯莫里斯與塔圖的領軍下，113比100成功捕獲鵜鶘，也讓「一眉哥」安東尼戴維斯的41分顯得孤掌難鳴。

Tonight’s @redbull Energy Play of the Game is Frazier’s assist to @AntDavis23 for the dunk! pic.twitter.com/4GJt2pGFti — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 2018年12月11日

塞爾提克前役以創隊史紀錄的56分之差宰殺公牛，此役厄文、荷福德和戈登海沃德休兵，三人年薪超過8000萬美元，加上先前受傷的貝恩斯與亞布塞爾，等於綠衫軍在這場比賽禮讓對手一套辦先發陣容，在這種情況下鵜鶘還是無法帶走勝利，只能說塞爾提克的板凳深度實在太讓人震驚了。

塞爾提克整場比賽壓著對手打，扛起先發重擔的馬可斯莫里斯威風八面，不但15投10中，還包含了5顆三分球，豪取31分、4籃板、4助攻，塔圖16投10中，貢獻21分、6籃板，傑倫布朗挹注19分、7籃板，歐加雷11分，洛齊爾10分、7籃板、6助攻。

鵜鶘吞下此敗後，勝率跌破五成，安東尼戴維斯雖然神勇的砍進41分，外加7籃板，蘭道爾20分、11籃板，可惜其他上場的11名隊友都沒人挺身而出，最終以13分之差告負。

(中時電子報)