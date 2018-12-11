國民黨團：離岸風電高價採購 台灣別當冤大頭

2018年12月11日 13:46 中時 季節

國民黨立法院黨團11日召開記者會表示，監察院已經明確點出，離岸風電政策躁進，恐損及國家權益的可能性，希望經濟部長沈榮津三思而後行，否則將債留子孫。

監察院7日公布調查結果，指出經濟部今年上半年對離岸風電開發商的遴選作業，併網容量分配法制作業不夠周延，且收購費率過高、裝置容量又在短期內暴增，潛藏國產化及金融風險，要求經濟部必須檢討。

對此，國民黨團書記長曾銘宗指出，政府收購離岸風電，第一階段採遴選方式，每度價格5.8元。第二階段以競標方式，每度僅價格2.5元，兩者每度相差3.3元，且簽約長達20年，一年發電138億度，台電必須多付出9100億元，這將由全民買單，影響消費者與國庫財政重大權益。

曾銘宗還說，隨著科技不斷演進，相關設備運轉效益勢必會大幅提高，而台電與廠商簽約長達20年，還是依照期初的17.5萬元/千瓦標準，根本就不合理。另外，離岸風電平均資金成本高達6.05%，「企業借款3%就已經很高了，遑論6.05%。」因此呼籲經濟部依照監察院糾正，盡速檢討調降風力發電每度價格，不可圖利廠商，確保消費者權益。

立委費鴻泰表示，供電業者力拚年底拿到籌設許可，倘若明年才能取得籌設許可，政府每度收購價格就變低了，因此，業者想盡辦法取得內政部營建署、漁業署以及文化部的相關文件，再送到相關縣市政府審查，最後核轉經濟部審核，若通過後，將發出籌設許可。他呼籲風電設置縣市的桃園市與彰化縣政府首長鄭文燦與魏明谷，替人民荷包嚴格把關。

立委賴士葆指出，以核養綠公投已通過，最新民意要求政府「核能電廠繼續用、綠能慢慢養」，以每度5.8元高價收購離岸風電的正當性已消失，不需再「趕進度」急躁地設置離岸風電。多花9100億元，等於全台灣每個人得背負4萬元電債，經濟部長沈榮津居然還沾沾自喜對外宣稱，每年可為國家省下4千億元，真不知經濟部的計算方式何來？賴士葆要求經濟部，不要再魚目混珠、圖利廠商。

副書記長孔文吉表示，監察院糾正報告，已經很清楚的告訴經濟部必須要調整能源結構比，同時檢討離岸風電價格，尤其當以核養綠公投通過之後，民進黨「反核」這塊神主牌可以丟棄，經濟部該重新檢討能源配比，2025年綠能還需要佔20%嗎？現有核能電廠是否需要延役？核四是否需要重啟？經濟部必須對外說清楚。

(中時 )