為當醫生娘這樣也能忍？網推「奇文共賞」

2018年12月11日 13:44 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

網友在PTT發文，閨密好友從小夢想嫁給醫生，尋求建議。(圖/翻攝自PTT)

隨著時代變遷，醫師、律師、工程師似乎不再是所有女性對另一半開出的夢幻條件，不過有網友在PTT分享閨密好友的徵婚條件，擺明就是要當醫生娘，並敘述她為了與醫生交往，不惜當多年小三的委屈內幕，好友甚至幫她詢問「還有哪些認識醫生的管道？」網友看到後質疑「這算一種心理疾病嗎？」認為整篇發文根本是「奇文共賞」。

原PO在《批踢踢實業坊》發文指出，29歲的閨密好友從小立志要當醫生娘，20歲某次看醫生時，被一名已婚醫生追求，因而成為第三者，醫師一開始答應會跟元配離婚，元配一開始開價贍養費要往後所得的一半，後來又把價碼調高到醫師所得的3分之2，前後歷經四年的折騰，醫生還是沒有離婚，最後女生才決定分手。

除了醫生，這名女子還與醫學系學生交往過，不過因為男生考了4年都沒考上醫生，女的等不了而提分手；之後也試著跟非醫生交往，但最後還是因放不下嫁給醫生的夢想而告吹。

原PO的閨密甚至認為「女生若外在條件OK，誰不想嫁醫生？」，好友還幫忙詢問有哪些認識醫生的管道。網友看到後直呼「有病要看醫生」，認為這種價值觀太偏差，建議「不如努力考醫生」、「仔細看完她毎一段戀情會發現她有點瞎」；還有網友酸「不要灰心，50歲也可以做醫師娘！」直說根本是「奇文共賞」。

(中時電子報)