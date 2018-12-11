他只是單純的麵包師傅！韓國瑜不捨現身力挺吳寶春

韓國瑜力挺吳寶春。(圖片取自中時電子報臉書)

友善列印
中時電子報
/整理報導

吳寶春「九二共識說」惹議，高雄市長當選人韓國瑜助陣救援，據準高雄新聞局長王淺秋表示，由於吳寶春是屏東出身的子弟，又是高雄的在地廠商，韓國瑜一定會出來聲援，更認為政治應該放一邊，全力拚經濟才是重點。

韓國瑜和吳寶春兩人一起出席記者會上，韓國瑜先感謝新聞界朋友的關心，大家一起來關心吳師傅，看到近來的新聞風波，他為吳寶春敢到不捨。

他更說他看過吳寶春的電影，當吳媽媽帶吳寶春說是這片鳳梨田養大他時候，他感觸良多，一個南部的農家小孩，居然可以憑著毅力，最後在法國媲美奧林匹克的麵包大賽中得到冠軍，這是多麼不容易的事。吳寶春把麵包變成藝術，他讓台灣麵包發光發熱，是台灣之光。他要大家愛惜吳寶春，因為他是個藝術家，不是政治家，沒有必要給他這麼大的壓力。

韓國瑜更表示，兩岸之間有不同的看法，許多商人在對岸能不碰政治就不碰政治，更期望能珍惜和保護現在兩岸的關係。意識形態表述沒有必要一而再再而三的強調。請大家支持吳寶春，他在大陸開分店，世界開分店，都是把台灣麵包帶出去。吳寶春很多麵包原料都是用高雄食材，他更創造高雄的就業機會。

對於因承認九二共識惹議，吳寶春對在場媒體表示，他感謝韓國瑜支持他的專業，他只是一個麵包師傅，麵包的世界很單純。他更強調吳寶春還是吳寶春。

而韓國瑜也在一旁補充，吳寶春只是一個專業麵包師，許多政治問題都超過他的理解，而且吳寶春也很關心年輕人，也因為他的貢獻，才讓更多年輕世代願意進入這個市場。

(中時電子報)

一句話說明民進黨和柯P關係 黃偉哲引爆網友怒火
國民黨躺著選2020？ 羅智強：別忘了他在虎視眈眈！
柯綠為何分手？龍介仙：愛你的人傷你最深！

民進黨台中市議會新黨團成立 推… 酸蔡政府？吳寶春聲明惹爭議 人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。