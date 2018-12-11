他只是單純的麵包師傅！韓國瑜不捨現身力挺吳寶春

2018年12月11日 13:45 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

吳寶春「九二共識說」惹議，高雄市長當選人韓國瑜助陣救援，據準高雄新聞局長王淺秋表示，由於吳寶春是屏東出身的子弟，又是高雄的在地廠商，韓國瑜一定會出來聲援，更認為政治應該放一邊，全力拚經濟才是重點。

韓國瑜和吳寶春兩人一起出席記者會上，韓國瑜先感謝新聞界朋友的關心，大家一起來關心吳師傅，看到近來的新聞風波，他為吳寶春敢到不捨。

他更說他看過吳寶春的電影，當吳媽媽帶吳寶春說是這片鳳梨田養大他時候，他感觸良多，一個南部的農家小孩，居然可以憑著毅力，最後在法國媲美奧林匹克的麵包大賽中得到冠軍，這是多麼不容易的事。吳寶春把麵包變成藝術，他讓台灣麵包發光發熱，是台灣之光。他要大家愛惜吳寶春，因為他是個藝術家，不是政治家，沒有必要給他這麼大的壓力。

韓國瑜更表示，兩岸之間有不同的看法，許多商人在對岸能不碰政治就不碰政治，更期望能珍惜和保護現在兩岸的關係。意識形態表述沒有必要一而再再而三的強調。請大家支持吳寶春，他在大陸開分店，世界開分店，都是把台灣麵包帶出去。吳寶春很多麵包原料都是用高雄食材，他更創造高雄的就業機會。

對於因承認九二共識惹議，吳寶春對在場媒體表示，他感謝韓國瑜支持他的專業，他只是一個麵包師傅，麵包的世界很單純。他更強調吳寶春還是吳寶春。

而韓國瑜也在一旁補充，吳寶春只是一個專業麵包師，許多政治問題都超過他的理解，而且吳寶春也很關心年輕人，也因為他的貢獻，才讓更多年輕世代願意進入這個市場。

(中時電子報)